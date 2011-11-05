پنج هزار نفر از اعضای کانون پرورش فکری همدان در جشنواره تئاتر شرکت می کنند

پرویز ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برگزاری جشنواره تئاتر موجب نشاط و شادابی در شهر همدان میشود، گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تنها سازمانی است که در ایام سال در بخشهای هنری از جمله تئاتر فعالیت و برنامههای علمی برای ارتقا فکری مربیان و کودکان اجرا می کند.
وی با بیان اینکه همدان تجربه کافی در برگزاری جشنوارههای مختلف کودک و نوجوان را دارد، تأکید کرد: ایجاد فضای پرنشاط و شادب از رخدادهای مبارک جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان است.
پرویز ابراهیمی با اشاره به مزایای برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان اظهار داشت: برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در تبلیغ ارزشهای دینی و ارائه آموزش به کودکان و نوجوانان و ارتقا سطح فرهنگ آنها تأثیر به سزایی خواهد داشت.
هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان از 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار میشود.
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