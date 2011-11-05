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۱۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

ابراهیمی:

پنج هزار نفر از اعضای کانون پرورش فکری همدان در جشنواره تئاتر شرکت می کنند

پنج هزار نفر از اعضای کانون پرورش فکری همدان در جشنواره تئاتر شرکت می کنند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان گفت: از مجموع 27 هزار عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان همدان، بیش از پنج هزار نفر در جشنواره تئاتر کودک شرکت می کنند.

پرویز ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برگزاری جشنواره تئاتر موجب نشاط و شادابی در شهر همدان می‌شود، گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تنها سازمانی است که در ایام سال در بخش‌های هنری از جمله تئاتر فعالیت و برنامه‌های علمی برای ارتقا فکری مربیان و کودکان اجرا می کند.

وی با بیان اینکه همدان تجربه کافی در برگزاری جشنواره‌های مختلف کودک و نوجوان را دارد، تأکید کرد: ایجاد فضای پرنشاط و شادب از رخدادهای مبارک جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان است.

پرویز ابراهیمی با اشاره به مزایای برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان اظهار داشت: برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در تبلیغ ارزش‌های دینی و ارائه آموزش به کودکان و نوجوانان و ارتقا سطح فرهنگ آنها تأثیر به سزایی خواهد داشت.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1453064

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