پاول بر ضرورت اجراي انتخابات سراسري عراق در موعد مقرر تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزيرامورخارجه مستعفي آمريكا دراولين سفرمنطقه ايش به فوكيت تايلند پس ازوقوع بزرگترين زلزله در كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا به خبرنگاران گفت: با شنيدن خبرتروراستاندار بغداد متاثر و اندوهگين شدم.

اوگفت: اين حادثه بارديگرثابت كرد كه تروريستها و قاتلان نمي خواهند انتخابات درعراق برگزارشود و آنها نمي خواهند عراقيها رهبرشان را انتخاب كنند.

كالين پاول ادامه داد:مهاجمان مي خواهند به گذشته برگردنند آنها مي خواهند به زمان حكومت طغيانگر صدام رئيس جمهوري سابق عراق برگردنند اما اين هرگزعملي نخواهد شد .

گفتني است شبكه خبري العربيه امروزاز ترورعلي راضي الحيدري استاندار بغداد و يكي از محافظان شخصيش درغرب بغداد خبر داد.



كاروان حامل استانداربغداد به همراه محافظانش ساعت 10 به وقت محلي درغرب بغداد هدف تيراندازي افراد ناشناس قرارگرفت كه دراين حمله الحيدري و يكي از محافظانش به ضرب كشته شدند.