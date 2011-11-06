بانوی ورزشکار خراسانی به مسابقات تنیس قطر اعزام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد باقری با اعلام این خبر اظهار داشت : غزل پاک باطن بازیکن مشهدی تیم ملی تنیس کشورمان پس از درخشش در مسابقات غرب آسیا ،اواخر هفته آینده نیز به همراه تیم ملی زیر 14 سال بانوان کشور به منظور شرکت در مسابقات تنیس بین المللی دوحه قطر،به این کشور سفر خواهد کرد.

وی در ادامه به حضور تیم بانوان خراسان رضوی در مسابقات برگشت لیگ برتر تنیس بانوان اشاره کرد و گفت: این مسابقات قرار بود با شرکت هشت تیم هفته گذشته در مشهد برگزار شود که به دلیل شرایط نامساعد جوی به تعویق افتاد و از امروز قرار است در شیراز برگزار شود.

باقری افزود: متاسفانه مشکل اصلی تنیس خراسان رضوی نداشتن زمین سرپوشیده است برای این رشته ورزشی است که خوشبختانه مسئولان اداره ورزش و جوانان استان هم قولهای مساعدی برای راه اندازی زمین سرپوشیده تنیس به ما داده اند.

رئیس هیئت تنیس خراسان رضوی در به موفقیت تیم تنیس پسران خراسان رضوی در رقابتهای تنیس قهرمانی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در این رقابتها که در کرمان برگزار شد، ۱۸ تیم از استانهای گلستان، قزوین، اصفهان، کرمان الف، کرمان ب، خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی، یزد، زنجان، تهران، توابع تهران، اردبیل، ایلام، قم، فارس، بوشهر و سمنان در چهار گروه و در دو مرحله مقدماتی و تک حذفی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در پایان این مسابقات تیم تهران به قهرمانی رسید، توابع تهران بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و تیم خراسان رضوی به مقام سوم این مسابقات دست یافت.