45 مركز عرضه و كشتار بهداشتي دام زنده در تهران راه اندازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، حسن طاهري گفت: اين مراكز از يك روز قبل از عيد سعيد قربان در نقاط مورد نظر مستقر و تا فرداي آن روز يعني تا پايان روز عيد داير خواهند بود .

وي افزود : با اطلاع رساني هايي كه در اين زمينه انجام خواهد شد و با همكاري منطقه و سازمان دامپزشكي يك روز پيش از عيد قربان دامداراني كه قصد عرضه دام زنده خود را دارند در اين مراكز مستقر شده و همچنين كانكس هايي نيز با حضور دامپزشكان و تعدادي از مسوولين سازمان سردخانه و كشتارگاه براي ذبح شرعي و بهداشتي دام زنده در نظر گرفته شده كه شهروندان مي توانند پس از خريد دام مورد نظرشان كه توسط دامپزشك مستقر در مركز از صحت و سلامت آن مطمئن شده اند ، در همانجا نسبت به ذبح و عرضه بهداشتي آن نيز اقدام كنند.

وي گفت: همچنين قرار بود يكي از مراكز ثابت عرضه دام زنده نيز بزودي به بهره برداري برسد كه متاسفانه به دليل سرماي هوا اين امر به تاخير خواهد افتاد .

نشاني مراكز عرضه دام زنده براي عيد قربان

نشاني مراكز عرضه دام زنده در اعياد قربان به شرح زير است : 1 .حاشيه رودخانه دارآباد واقع در بزرگراه ارتش نرسيده به ميني سيتي نبش بلوار اوشاني ، 2.سعادت آباد تقاطع خيابان فرهنگ و خيابان مديريت ، 3. بلوار فرحزادي ميدان بوستان ضلع شمال غربي ، 4. خيابان كردستان تقاطع نيايش ضلع غرب ، 5. خيابان فرجام تقاطع سراج ( ضلع شمال ) ، 6. خيابان 45 متري رسالت خيابان شهيد كرد خيابان لاهيجاني ( زمين باير ) جنب شركت گاز ،7. ضلع شمال شرقي چهار راه استقلال ،8. شهرك حكيميه بلوار لاله جنب حمام ، 9. شهر زيبا بلوار تعاون تقاطع رسالت و تعاون ضلع جنوب شرق ، 10. خيابان باقر خان تقاطع خيابان بعثت ، 11. بلوار بيهقي خيابان اقاقيا خيابان شانزدهم ،12. ضلع جنوب ميدان سبلان ، 13. زمين واقع در خيابان شهيد مدني نرسيده به خيابان طيراني ما بين كوچه نظري و اميني ، 14. خيابان گلستان تقاطع 46 متري غربي ، 15. خيابان شهيد مدني نظام آباد سابق تقاطع مسيل ابراهيم آباد ، 16. ضلع شرقي دردشت تقاطع خيابان 72 و خيابان نخجير17. خيابان شهيدان نرسيده به ازادي ( زمين خالي )18. خيابان زربافيان بعد از شيخ محمدي ضلع جنوب روبروي پلاك 499 ، شماره 19 بازار تهران بازارحضرتي كوچه ارامنه بن بست سوم 20 . خيابان صفاي شرقي تقاطع بزرگراه دردست احداث امام علي ( ع).21. بزرگراه شهيد محلاتي مقابل پارك سوار شهيد محلاتي زمين فوتبال ،22. خيابان 17 شهريور جنوبي پشت ميدان ميوه و تره بار مقابل ايستگاه اتوبوس برقي ، 23. شهرك مسعوديه انتهاي خيابان ابومسلم روبروي خيابان پيام ، 24. خزانه بخارايي خيابان محقق خيابان شهيد عراقي زمين فوتبال ، 25. خيابان زمزم تقاطع خيابان فيروزي زمين اخلاقي ، 26. خيابان زمزم جاده ساوه كرمي يادگاري زمين باير ، 27. بلوار معلم ابتداي بهار پشت مصالح فروشي دو سمت خيابان ، 28. خيابان طالقاني خيابان حميدي جنب پارك گلستانه ،29. پشت مركز خدمات منطقه 18 ، 30. خيابان آموزگار مقابل ورزشگاه قيانوري ،31. دولت اباد خيابان شهرزاد لاين غربي مقابل آپارتمانهاي شقايق ،32. سيزده آبان خيابان شهيد كلهر نبش ميدان محمد آباد ، 33. جاده ورامين شهرك نظامي بر جاده ، 34. خيابان ابن بابويه خيابان 45 متري شهيد آويني نرسيده به بوستان شهيد پيرهادي ، 35. شهرك ازادي خيابان امام خميني تقاطع خيابان مصطفي خميني ، 36. تهرانسر غربي بلوار نيلوفر پشت مركز خدمات بر بزرگراه آزادگان ، 37.ضلع شمال ميدان كوهك حد فاصل ضلع غربي شهرك چشمه و ضلع شرق ابتداي شهرك راه آهن ، 38. ميدان پونك بلوار ميرزا بابايي محل سابق مركز خريدو فروش خودرو ،39. ميدان ميوه و تره بار ازگل ،40. ميدان بهمن ميوه و تره بار ،41. مركز خريد و فروش خودروي عبدل آباد ،42. مركز خريد و فروش خودروي رجايي ،43. ميدان جهاد ميدان ميوه و تره بار مادر ( مركزي ) ،44. ميدان ميوه و تره بار پيروزي و 45ميدان ميوه و تره بار بعثت .