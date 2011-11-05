بازگشت کاکا به تیم ملی فوتبال برزیل به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاکا از سوی "مانو منه‌زس"، سرمربی تیم ملی برزیل برای دیدارهای دوستانه مقابل گابن و مصر دعوت شده و قرار بود برای اولین بار بعد از جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی برای برزیل به میدان برود.

مورینیو امروز در کنفرانس خبری قبل از بازی رئال مقابل اوساسونا گفت: کاکا نمی تواند فردا یکشنبه بازی کند و به برزیل هم نخواهد رفت.

وی افزود: مصدومیت او چندان جدی نیست، بزودی بهبودی پیدا می کند و هیچ ربطی هم به مصدومیت‌های طولانی گذشته او ندارد. فقط کاکا باید 15 روز در مادرید بماند تا کاملا آمادگی خود را بدست آورد. به هیچ عنوان نگران این نیستم که مشکلات گذشته او بار دیگر تکرار شود.

کاکا به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا دیدار هفته گذشته رئال مقابل لیون در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان را هم از دست داده بود.

برزیل میزبان رقابت‌های جام جهانی 2014 پنجشنبه این هفته در "لیبرویل" با گابن دیدار می کند و چهار روز بعد در دوحه به مصاف مصر می رود.