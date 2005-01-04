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۱۵ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۲۰

در راستاي اجراي طرح ساماندهي و بهسازي گورستانها

گورستانهاي جنوب تهران بهسازي مي شود

شهردار منطقه 20 از پيگيري جدي اجراي طرح ساماندهي و بهسازي گورستانهاي اين منطقه خبرداد و گفت : در همين راستا بحث نظافت و پاكيزگي و تجهيز گورستانهاي اين منطقه به سيستم روشنايي در هنگام شب با جديت در حال پيگيري و انجام است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس رضا سترگ در خصوص دليل به تاخير افتادن اجراي طرح ساماندهي و بهسازي گورستانهاي جنوب شهر تهران اظهار داشت : از آنجا كه تعدادي از شهروندان تهراني و ساكنان منطقه عزيزان و درگذشتگان خود را در اين گورستانها به خاك سپرده اند ، بحث از بين بردن اين گورستانها و احداث پارك و فضاي سبز به جاي آنها نيازمند كسب رضايت از سوي بازماندگان متوفياني است كه در اين گورستانها دفن شده اند كه همين مشكلات و از جمله زمان بربودن اجراي طرح ، بهسازي گورستانها را با تاخير مواجه مي كند .

وي با اشاره به ساير طرح هاي در دست اجرا در محدوده منطقه 20 اظهار داشت : همچنين 22 طرح فني و عمراني وفرهنگي در ايام دهه فجر به بهره برداري خواهد رسيد .

کد مطلب 145320

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