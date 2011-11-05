به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال عصر شنبه در دیدار با ناسیونال پاراگوئه به شکست یک بر صفر تن در داد و روز دوشنبه در دومین دیدار خود به مصاف پرسپولیس خواهد رفت. پرسپولیسی‌ها روز پنجشنبه با نتیجه یک بر صفر از سد نماینده پاراگوئه گذشته بودند.

پرویز مظلومی پس از این بازی اظهار داشت: ما در نیمه نخست این دیدار و تا آنجا که بازیکنان‌مان توان داشتند بازی خوبی ارائه کردیم اما رفته رفته وضع عوض شد. بعضی از بازیکنان استقلال ناآماده بودند، به عنوان مثال فریدون زندی تازه دیروز از آلمان به ایران آمده بود.

وی افزود: من از برگزارکنندگان این تورنمنت گله مند هستم چراکه تیم ما را خلع سلاح کرده‌اند و ما هم تنها به احترام نام این تورنمنت حاضر به بازی شده‎ایم.

سرمربی استقلال اظهار داشت: تیم ما نسبت به ناسیونال برتری داشت اما حریف از تک موقعیت خود بهترین بهره را برد. اما این را بدانید تیمی که خوب تمرین نداشته باشد از این بهتر نخواهد شد.

مظلومی در خصوص دیدار روز دوشنبه تیمش با پرسپولیس گفت: ما از برگزارکنندگان درخواست کرده‌ایم که دیدار با پرسپولیس را به تعویق بیندازند، چرا که این مسابقه از حساسیت بالایی برخوردار است و من ظرف یک روز به غیر از ریکاوری کار دیگری از دستم برنمی آید.

سرمربی استقلال با بیان اینکه اگر برگزارکنندگان با پیشنهاد استقلال موافقت نکنند با تیم امید به مصاف پرسپولیس خواهد رفت، افزود: اگر قرار باشد پیکارهای چند جانبه برگزار کنیم باید در زمان مناسب انجام شود و ما چاره‌ای نداریم که روز دوشنبه با تیم امید خود به میدان برویم.

مظلومی در خصوص عملکرد برخی از بازیکنان نیمکت نشین استقلال در این دیدار اظهار داشت: من از عملکرد بعضی از بازیکنان رضایت ندارم و با نوع بازی که آنها انجام دادند معلوم شد که حق با من بوده است که به آنها در رقابت های لیگ بازی نمی دهم.

سرمربی استقلال در پایان در خصوص نحوه تعویض‌ها در دیدار تیمش مقابل ناسیونال پاراگوئه گفت: ما برگه تعویض نداشتیم و لب خط می رفتیم تا با بازیکنان خود را عوض کنیم که باید از برگزارکنندگان علت آن را جویا شوید!