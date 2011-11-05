به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه رسیدگی به پرونده ویژه نامه خاتون (روزنامه ایران) ساعت 11 روز یکشنبه به ریاست مدیر خراسانی برگزار می شود.

در این دادگاه که با حضور هیات منصفه مطبوعات و نمایندگان رسانه های جمعی تشکیل می شود علی اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و صاحب امتیاز روزنامه ایران به همراه وکلای خود به اتهامات دادستان پاسخ می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایران روز 22 مرداد ماه امسال ویژه نامه "خاتون" را در 260 صفحه منتشر کرد که در آن دیدگاههای شخصیتهای سیاسی و فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب گنجانده شده بود که به دلیل برخی ایرادات قانونی از سوی دادستان تهران به عنوان نماینده مدعی العموم مورد پیگرد قرار گرفت.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به مساله این ویژه نامه هفتم آبان ماه برگزار شد.