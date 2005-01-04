بحرين با نروژ ديدار مي كند، عربستان با امارات

به گزارش خبرنگار" مهر" به نقل ازسايت كنفدراسيون فوتبال آسيا تيم فوتبال بحرين درتاريخ 25 ژانويه يك ديدار دوستانه مقابل تيم نروژ به انجام خواهد رساند. يوسف حسن رييس كميته فني اتحاديه فوتبال بحرين با اعلام اين خبرگفت بازيكنان تيم ملي بحرين كه درباشگاههاي قطروكويت شاغل هستند طبق قوانين فيفا 48 ساعت قبل ازتاريخ برگزاري اين ديداربه اردوي تيم ملي خواهند پيوست. بازيكنان بحرين بلافاصله پس ازانجام اين ديداربه باشگاههاي خود بازمي گردند.



اين تنها ديدارتداركاتي بحرين تا قبل ازديدارمقابل تيم ملي ايران است. سركويوريسيچ سرمربي بحرين قصد ندارد بازيكنانش را براي انجام نخستين ديدارمقابل ايران خسته كند.

برپايه همين گزارش، تيم فوتبال عربستان هم براي آماده سازي خود درچارچوب مسابقات مقدماتي جام جهاني 2006، به ديدارتيم ملي امارات در ابوظبي خواهد رفت. عربستان قصد دارد پس از آن دريك اردوي تمريني دركشورتركيه حضور پيدا كند تا در آنجا با تيمهاي استوني ومجارستان دوديدارتداركاتي برگزاركند.

تيم فوتبال عربستان درگروه A رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2006 آلمان با تيمهاي كره جنوبي، كويت وازبكستان همگروه است وبحرين درگروه B با ايران، ژاپن وكره شمالي ديدارخواهد كرد.