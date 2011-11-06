  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۶

طرح تامین غذای گرم در مهدهای کودک ایلام آغاز شد

طرح تامین غذای گرم در مهدهای کودک ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی ایلام از آغاز اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم در مهدهای کودک این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق رستمی گفت: در این طرح در طول هفته یک وعده غذای گرم کودکان مهدها تامین می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سلامت کودکان و حمایت از مهدهای کودک استان عنوان کرد.

به گفته رستمی این طرح همه ساله با مشارکت مهدهای کودک در این مراکز اجرا و مورد استقبال کودکان قرار می گیرد.

این مسئول اظهار داشت: هم اینک بیش از 220 مهد کودک در مناطق شهری و روستایی این استان فعال بوده که فعالیت 100 درصد آنها به بخص خصوصی واگذار شده است.

مدیر کل بهزیستی ایلام گفت: این مهدهای کودک با نظارت بهزیستی فعالیت داشته و این اداره کل با اجرای طرح های مختلف از این مراکز حمایت می کند.

بیش از هفت هزار کودک در استان ایلام در مهدهای کودک نگهداری می شوند.

کد مطلب 1453255

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها