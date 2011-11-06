طرح تامین غذای گرم در مهدهای کودک ایلام آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق رستمی گفت: در این طرح در طول هفته یک وعده غذای گرم کودکان مهدها تامین می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سلامت کودکان و حمایت از مهدهای کودک استان عنوان کرد.

به گفته رستمی این طرح همه ساله با مشارکت مهدهای کودک در این مراکز اجرا و مورد استقبال کودکان قرار می گیرد.

این مسئول اظهار داشت: هم اینک بیش از 220 مهد کودک در مناطق شهری و روستایی این استان فعال بوده که فعالیت 100 درصد آنها به بخص خصوصی واگذار شده است.

مدیر کل بهزیستی ایلام گفت: این مهدهای کودک با نظارت بهزیستی فعالیت داشته و این اداره کل با اجرای طرح های مختلف از این مراکز حمایت می کند.

بیش از هفت هزار کودک در استان ایلام در مهدهای کودک نگهداری می شوند.