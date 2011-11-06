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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

قره خانی:

سد محمد آباد مصوبه سفر اول دولت به گلستان عملیاتی نشد

سد محمد آباد مصوبه سفر اول دولت به گلستان عملیاتی نشد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس گفت: سد دهنه محمد آباد که از مصوبات سفر اول دولت به استان است هنوز عملیاتی نشده است.

اسدالله قره خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما از دستگاههای ذیربط انتظار عملی شدن این مصوبه سفر دولت را داریم.

وی با اشاره به بحث انتقال آب دهنه محمد آباد به گرگان اظهار داشت: جلوی این طرح مقاومت می کنیم و از اجرای آن جلوگیری می کنیم.

وی عنوان کرد: در سالهای اخیر بخشی از سرچشمه های زرینگل به استان سمنان منتقل شد و متاسفانه با کوتاهی مسئولان وقت اکنون با مشکل کم آبی مواجهیم.

قره خانی یادآورشد: در حال حاضر کشاورزان منطقه کمالان با وجود آب چشمه ها و رودخانه با مشکلات بسیار عدیده ای مواجه هستند.

این نماینده مجلس بیان داشت: اگر بدون ساخت سد محمد آباد، آب به گرگان منتقل شود این منطقه به کویر تبدیل می شود.

محمد آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.
 

کد مطلب 1453266

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