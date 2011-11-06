جوایز صادراتی به سازمان توسعه تجارت اختصاص نیافت

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث فتح الله کرمانشاهی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه مازندران در اتاق بازرگانی استان، افزود: رئیس جمهوری به معاون خود دستور داد که از طریق خزانه جوایز صادراتی سال گذشته را در اسرع وقت به صادرکنندگان پرداخت کند.

وی اظهار داشت: سند ملی راهبردی صادرات تدوین شده و به اتاقهای بازرگانی استانها برای اجرا ابلاغ شده است.

معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه تسهیلات بانکی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به صادرکنندگان اعطا نمی شود، تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت باید هشت درصد تسهیلات پرداختی بانکها متعلق به جوایز صادراتی باشد که چنین نیست.

کرمانشاهی با بیان اینکه صادرکننده ملی مورد احترام و وثوق افراد و دولتمردان است، یادآور شد: حمایت از صادرکنندگان بر اساس برنامه عملیاتی باید صورت گیرد.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته میزان صادرات کالا و خدمات، 40 میلیارد دلار بوده است، افزود: سالانه تنها 110 میلیارد تومان به سازمان توسعه تجارت برای اعطای جوایز صادراتی به صادرکنندگان اعطا می شود.

این مسئول سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه دولت مقررکرد، 200 میلیارد تومان جایزه صادراتی اعطا کند، اظهار داشت: با این اعتبار تمامی بدهی سالهای 88 تا 89 سازمان توسعه به صادرکنندگان پرداخت می شود.

کرمانشاهی در ادامه با بیان اینکه رقابت در بازارهای جهانی به شدت سخت بوده و حضور در این بازارها به مراتب سخت تر است، افزود: تاکنون در کشور برای برند و برندسازی کار کارشناسی در کشور صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه ارزش یک برند متناسب با 153 میلیارد دلار است، اظهار داشت: متاسفانه ایران جزو 100 برند برتر دنیا نبوده و برندهای ایران نیز در ردیف برندهای جهان اسلام قرار ندارد.

