700 دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاههای استان قزوین پذیرش شدند

احسان الله لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این دانشجویان در46 دانشگاه استان و در مقاطع دکترای حرفه ای، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی و در رشته های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی مشغول تحصیل شده اند.

لنکرانی افزود: بیش از سه هزار تن از دانشجویان استان قزوین، فرزندان شهدا و ایثارگر هستند.

این مسئول بیان کرد: 60 درصد دانشجویان شاهد و ایثارگر استان قزوین در دانشگاههای آزاد استان تحصیل می کنند که دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین بیشترین دانشجوی شاهد و ایثارگر را در سطح استان دارد.

معاون فرهنگی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید جلسات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاههای استان به منظور تقویت بنیه تحصیلی و رویکردهای فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار شده است.

وی یادآورشد: همچنین به منظور آشنایی دانشجویان شاهد و ایثارگر با دستورالعمل ها و برنامه های علمی و فرهنگی مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگر، گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر دانشگاههای استان 30 آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.