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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۹

پسندیده در گفتگو با مهر:

مرکز سنجش آلاینده ها در استان البرز راه اندازی می شود

مرکز سنجش آلاینده ها در استان البرز راه اندازی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از راه اندازی مرکزسنجش آلاینده ها ظرف یک ماه آینده خبرداد.

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز  در حال راه اندازی مرکز پایش لحظه ای و آنلاین آب و هوا در این استان است.

پسندیده گفت: این مرکز با هدف رصد لحظه ای وضعیت کیفی هوای شهر کرج وآب دو رودخانه کرج و طالقان راه اندازی خواهد شد و بودجه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال پیش بینی شده است.

این مسئول افزود: در حال حاضر سه ایستگاه اندازه گیری و سنجش آلودگی هوا و سه ایستگاه اندازه گیری شاخصهای کیفیت منابع آب در رودخانه کرج و طالقان فعال است که تا پایان سال جاری به 6 ایستگاه افزایش خواهد یافت.

وی رقمی بالغ بر 10 میلیارد ریال برای  راه اندازی  ایستگاه های جدید برآورد کرد.

وی بیان کرد: با توجه به استقرار صنایع متعدد در استان البرز  ایجاد این مرکز ضروری بود.

کد مطلب 1453283

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