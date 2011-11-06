مرکز سنجش آلاینده ها در استان البرز راه اندازی می شود

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز در حال راه اندازی مرکز پایش لحظه ای و آنلاین آب و هوا در این استان است.

پسندیده گفت: این مرکز با هدف رصد لحظه ای وضعیت کیفی هوای شهر کرج وآب دو رودخانه کرج و طالقان راه اندازی خواهد شد و بودجه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال پیش بینی شده است.

این مسئول افزود: در حال حاضر سه ایستگاه اندازه گیری و سنجش آلودگی هوا و سه ایستگاه اندازه گیری شاخصهای کیفیت منابع آب در رودخانه کرج و طالقان فعال است که تا پایان سال جاری به 6 ایستگاه افزایش خواهد یافت.

وی رقمی بالغ بر 10 میلیارد ریال برای راه اندازی ایستگاه های جدید برآورد کرد.



وی بیان کرد: با توجه به استقرار صنایع متعدد در استان البرز ایجاد این مرکز ضروری بود.