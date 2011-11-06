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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

کارگروه تخصصی HSE در سازمان آتش نشانی کرج برگزار شد

کارگروه تخصصی HSE در سازمان آتش نشانی کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: کارگروه تخصصی HSE در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف حفظ و صیانت از نیروی انسانی و برخورداری از جامعه های  بهره مند از ایمنی، سلامت و محیط زیست مطلوب، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج اولویت های خود را اعلام کرد.

گفتنی است: استقرار، اجرا، توسعه، نگهداری و بهبود سیتم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، (HSE -ms) در فرایندها و فعالیتها، شناسایی خطرات و مدیریت ریسک ها تا حد امکان در هر شرایط، حفاظت و استفاده بهینه و پایدار از منابع و انرژی و به حداقل رسانده ضایعات، ایجاد  و ارتقاء فرهنگ hse و تدارک فضای ارتباطی مناسب و سازنده بین مدیران و کارکنان، اعمال مدیریت تغییر و ارزیابی و بازنگری سیستم مدیریت hse  در راستای بهبود مستمر از جمله این اولویت ها است.
 
همچنین، در این زمینه اولین جلسه کارگروه فوق با حضور مدیرعامل، معاونان، کارشناسان و مشاور پزشکی، طی چهار ساعت آموزشی در محل سازمان برگزار شد.
 
 
 
 
کد مطلب 1453296

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