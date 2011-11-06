اطلاعات 53.5 درصد خانوارهای استان مرکزی جمع آوری شد

به گزارش خبرنگا رمهر، مسعود اخوان شامگاه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: در مدت 12 روز اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن سال90 اطلاعات 231 هزار خانوار توسط مامورین سرشماری جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: استان مرکزی توانسته است با عملکرد مطلوب در پیشرفت گزارشات آماری به مرکز آمار ایران جز 10 استان اول کشور باشد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری مرکزیگفت: در طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 90 استان مرکزی هزار و 881 نیروی اجرایی فعالیت دارند که از این تعداد 91 نفر را نیروهای ستادی تشکیل می دهند.

اخوان یادآور شد: استان مرکزی با برخورداری از 12 شهرستان، 32 شهر، هزار و 634 آبادی و براساس آخرین نقشه برداری دارای 2 هزا رو 200 نقطه فرعی است.

وی بعد خانوارهای استان مرکزی در سرشماری نفوس و مسکن سال 85 را 3.7 درصد عنوان کرد و افزود: براساس آخرین سرشماری (سال 85) یک میلیون و 351 هزار و 2557 نفر، در قالب 366 هزار و 143 خانه بوده است.