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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

جعفری :

240 دفتر ICT روستایی در استان زنجان فعال است

240 دفتر ICT روستایی در استان زنجان فعال است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پست استان زنجان گفت: در استان زنجان 240 دفتر ICT روستایی وجود دارد که از این تعداد 17 دفتر از ماه پیش تعطیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اعتماد جعفری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد عمران روستایی استان زنجان افزود: عدم انجام سرویس های متعارف و غیرمتعارف پستی با نصب و راه اندازی سیستم جامع خدمات پستی در دفاتر روستایی را دفاتر روستایی عنوان کرد و افزود: عدم اعتبار عمران روستایی باعث عدم اجرای این طرح شده است

وی ادامه داد: در سال جاری نمایندگی‌های پستی در روستاها از 70 نمایندگی به 110 نماینده افزایش خواهد یافت و این اقدامات در راستای توسعه خدمات الکترونیکی در روستاهای استان زنجان صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت پست زنجان گفت: خطوط مبادلات پستی از 15 خط در سال جاری به 25 خط افزایش یافته است.

جعفری تاکید کرد: طرح پلاک‌ کوبی خانه‌های روستایی در دستور کار است و برای اتمام این طرح 540 میلیون ریال اعتبار لازم است.

وی افزود: در سال جاری افزایش تعداد دفاتر پستی در برنامه ریزی و دستور کار است.

کد مطلب 1453310

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