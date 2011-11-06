240 دفتر ICT روستایی در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، اعتماد جعفری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد عمران روستایی استان زنجان افزود: عدم انجام سرویس های متعارف و غیرمتعارف پستی با نصب و راه اندازی سیستم جامع خدمات پستی در دفاتر روستایی را دفاتر روستایی عنوان کرد و افزود: عدم اعتبار عمران روستایی باعث عدم اجرای این طرح شده است

وی ادامه داد: در سال جاری نمایندگی‌های پستی در روستاها از 70 نمایندگی به 110 نماینده افزایش خواهد یافت و این اقدامات در راستای توسعه خدمات الکترونیکی در روستاهای استان زنجان صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت پست زنجان گفت: خطوط مبادلات پستی از 15 خط در سال جاری به 25 خط افزایش یافته است.

جعفری تاکید کرد: طرح پلاک‌ کوبی خانه‌های روستایی در دستور کار است و برای اتمام این طرح 540 میلیون ریال اعتبار لازم است.

وی افزود: در سال جاری افزایش تعداد دفاتر پستی در برنامه ریزی و دستور کار است.