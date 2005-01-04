پيش بيني وضع هواي كشور تا پايان هفته جاري

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي، نقشه هاي پيش يابي نشانگر تقويت سيستم كم فشار شرق مديترانه است كه ضمن ادغام با سيستم كم فشار جنوبي و همراهي با شرايط مناسب در سطوح مياني جو ، در حركت شرق سوي خود ابتدا از بعداز ظهر چهارشنبه نيمه غربي و سپس در روز پنجشنبه مناطق جنوبي ، مركزي تهران و سواحل جنوبي خزر و در روز جمعه نيمه شرقي را تحت تاثير خود قرار مي دهد كه فعاليت آن به صورت افزايش ابر ، بارش باران ، برف و در مناطق سردسير و مرتفع با وزش باد و رعد و برق پيش بيني مي شود .

به دليل تقويت جريانهاي سرد شمالي بر روي درياي خزر طي روزهاي جمعه و شنبه فعاليت بارشي در استانهاي گيلان ، مازندران و گلستان افزايش مي يابد كه در غالب استانهاي كشور كاهش دما بين 6 تا 10 درجه سيلسيوس را در پي دارد.

شدت بارش سامانه فوق در روز پنجشنبه در استانهاي كردستان ، كرمانشاه ، ايلام ، لرستان ، خوزستان ، چهارمحال و بختياري و كهكيلويه و بوير احمد ، بوشهر و فارس و در روز جمعه در استانهاي كرمان ، شمال هرمزگان و خراسان جنوبي و رضوي و شمالي خاوهد بود بنابر اين آبگرفتگي معابر عمومي و اختلال در تردد جاده هاي كوهستاني در اين استانها پيش بيني مي شود.