پرونده عاملان ترور "بوتو" تکمیل شد/ دو افسر پلیس در میان متهمان

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام پاکستانی در گفتگو با شبکه خبری سی.ان.ان، گفت: هفت مرد شامل دو افسر بلندپایه پلیس روز شنبه به اتهام حضور در ترور "بی نظیر بوتو" در 27 دسامبر سال 2007 تفهیم اتهام شده و به زودی محاکمه آنها آغاز می شود.

این هفت نفر دیروز در دادگاهی در شهر راولپندی تفهیم اتهام شدند.

این دو افسر پلیس متهم هستند که با ایجاد شکاف در مسائل امنیتی و همچنین پرونده سازی و کتمان حقیقت صحنه جرم را مخدوش کرده اند.

این دو افسر پلیس در حالی متهم شده اند که برخی مقامات امنیتی اعلام کرده اند که هیچ مدرکی برای اثبات جرم این دو افسر وجود ندارد.

پنج متهم دیگر نیز دارای ارتباطاتی با "بیت الله محسود" رهبر سابق طالبان پاکستان که در سال 2009 در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا کشته شده بود، هستند.