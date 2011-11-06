رئیس سابق موساد نسبت به هرگونه ماجراجویی علیه ایران هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، "افرایم هالووی" که با روزنامه یدیعوت آحارونوت گفتگو می کرد، افزود: یک حمله به ایران می تواند نه تنها اسرائیل بلکه کل منطقه را برای 100 سال تحت تاثیر قرار دهد.

هالووی افزود: ایران با تهدید از بیرون اسرائیل فاصله زیادی دارد و یک تهدید آنی برای ما بشمار نمی رود.

اظهارات وی پس از گزارش هایی است که در آنها اعلام شده بود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در صدد آماده کردن زمینه ها برای حمله به تاسیسات اتمی ایران هستند.

گفته می شود که "یوفال اشتاینیتز" وزیر دارایی، موشه یعلون وزیر خارجه، ایلی ییشای وزیر امنیت داخلی، دن مریدور وزیر اطلاعات و انرژی اتمی اسرائیل و بنی بگین وزیر مشاور قاطعانه مخالفت خود را با هرگونه اقدام علیه ایران اعلام کرده اند.

در ادامه این خبر آمده است: درهمین رابطه مقام های نظامی درایران نیز نسبت به هرگونه ماجراجویی اسرائیل هشدار داده و اعلام کرده اند که پاسخ این ماجراجویی بسیار محکم خواهد بود.

درهمین رابطه اسرائیل و آمریکا درصدد آن هستند تا با اعمال فشار بر "یوکیا آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش آتی آژانس درباره ایران را که بخش هایی از آن پیش از تصویب شورای حکام در اختیار رسانه ها قرار گرفته، تحت تاثیر قرار دهند.