۱۵ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۳۷

دني دويتو فيلم كريسمس عاشقانه را بازسازي مي كند

" دني دويتو" هنرپيشه مطرح سينما ازبازسازي فيلم ايتاليايي " كريسمس عاشقانه " خبرداد.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين چهره هنري كه درسالهاي اخيربيش ازاينكه جلودوربين باشد درپشت دوربين فعاليت كرده درحال حاضربا فيلم " كريسمس عاشقانه " مهمان سالنهاي نمايش ايتالياست.
شنيده ها حاكي ازاين است كه " دويتو" با " ارليودي لارنتيس "، تهيه كننده وارد مذاكره شده ودرصدد است كه نسخه آمريكايي اين اثررا جلودوربين ببرد.
اوتمايل دارد كه درمقام كارگردان اين پروژه فعاليت كند ومي گويد :" درحال حاضردرحال بررسي امكانات هستيم .تصورمي كنم كه ساخت اين اثردرآمريكا خالي ازلطف نباشد چرا كه فيلم پيچيدگي هاي سرگرم كننده اي دارد. اگربتوانيم ازهنرپيشگان خوبي براي اين پروژه استفاده كنيم ، نتيجه امربي ترديد شگفت انگيزخواهد بود."

