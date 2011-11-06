سخنگوی پروژه روبات کودک در گفتگو با مهر عنوان کرد: توانایی روبات کودک برای حمل مشعل المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تکنولوژی ایتالیا در شهر جنوا در سال 2003 با یک بودجه بسیار اندک (یک میلیارد یورو برای 10 سال) با همکاری دانشگاهها و شورای ملی تحقیقات این کشور تاسیس شد. در سال 2004 پروژه توسعه روباتی به نام iCub با بودجه 8.5 میلیون یورو برای یک دوره پنج ساله کار در این موسسه از سوی کمیسیون اروپا تصویب شد.
iCub عنوان مجموعه ای از روباتهای کودک است که با هدف توسعه هوش مصنوعی در یک پروژه منابع باز (open source) در این موسسه فناوری ایجاد شده اند.
iCub که از نظر ظاهری شبیه به یک کودک چهار ساله است دارای دو کره چشم با قابلیت پلک زدن است که روی آنها دو دوربین ویدئویی نصب شده است. انگشتان دست این روبات توانایی درک فشار را دارند. وزن روبات کودک 22 کیلوگرم و قد آن 104 سانتیمتر است.
به دلیل آزاد بودن استفاده از منابع تحقیقاتی این پروژه، در حال حاضر محققان دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی 15 شهر مانند لندن، پاریس، لیون، مونیخ، بیلفلد، بارسلونا، پلیماوث، هرتفوردشایر، روم، لیسون، لوزان، آنکارا و ... در آن شرکت دارند و تاکنون موفق شده اند حرف زدن، بازی کردن با لگو و توپ بازی را به این روبات که توانایی یادگیری دارد بیاموزند.
فاز اول پروژه iCub در ژانویه 2010 به پایان رسید و فاز دوم آن از ماه می 2010 آغاز شد. در طرح توسعه فاز دوم روبات که اکنون نیز ادامه دارد، دانشمندان روباتیک در تلاش برای نسخه های جدیدتری از این روبات با یک قابلیت بهتر شناختی هستند. همچنین مطالعات گسترده ای را بر روی رفتار انسان با هدف توسعه ارتباط و تعامل میان انسان و ماشین انجام می دهند. هدف این محققان، ایجاد روبات انسان نمای خودمختاری است که بتواند تجربیات جدید را بیاموزد و در برخورد با انسانها واکنشهای طبیعی نشان دهد.
طرح کنترل توجه، تحریک و عملکرد انتخابی، زبان، توانایی آموختن و ایجاد تعامل طبیعی روبات و انسان از یک سو و توسعه حسگرهای لمسی و ترانزیستورهای پیشرفته برای توسعه حرکات طبیعی تر روبات کودک از دیگر اهداف فاز دوم توسعه روبات است.
ماه گذشته، دکتر "جیمز لاو" از دپاتمان روباتیک دانشگاه آبریستویث، این روبات را به عنوان گزینه ای که می تواند مشعل المپیک 2012 لندن را حمل کند معرفی کرد. به اعتقاد این دانشمند، iCub قادر خواهد بود این وظیفه را به درستی انجام دهد.
در این راستا، خبرگزاری مهر مصاحبه ای را با "جورجو متا" (Giorgio Metta) سخنگوی پروژه روبات کودک و دانشمند موسسه تکنولوژی ایتالیا (IIT) انجام داد و نظر وی را در خصوص پیشنهاد دانشمندان انگلیسی که بر روی این روبات کار می کنند جویا شد.
خبرگزاری مهر- ماه گذشته، محققان دانشگاه آبریستویث در انگلیس اعلام کردند که iCub می تواند مشعل المپیک 2012 لندن را حمل کند. به اعتقاد شما، این روبات کودک می تواند این کار را انجام دهد و چگونه؟
نظر شما