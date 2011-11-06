سخنگوی پروژه روبات کودک در گفتگو با مهر عنوان کرد: توانایی روبات کودک برای حمل مشعل المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تکنولوژی ایتالیا در شهر جنوا در سال 2003 با یک بودجه بسیار اندک (یک میلیارد یورو برای 10 سال) با همکاری دانشگاهها و شورای ملی تحقیقات این کشور تاسیس شد. در سال 2004 پروژه توسعه روباتی به نام iCub با بودجه 8.5 میلیون یورو برای یک دوره پنج ساله کار در این موسسه از سوی کمیسیون اروپا تصویب شد.

iCub عنوان مجموعه ای از روباتهای کودک است که با هدف توسعه هوش مصنوعی در یک پروژه منابع باز (open source) در این موسسه فناوری ایجاد شده اند.

iCub که از نظر ظاهری شبیه به یک کودک چهار ساله است دارای دو کره چشم با قابلیت پلک زدن است که روی آنها دو دوربین ویدئویی نصب شده است. انگشتان دست این روبات توانایی درک فشار را دارند. وزن روبات کودک 22 کیلوگرم و قد آن 104 سانتیمتر است.

به دلیل آزاد بودن استفاده از منابع تحقیقاتی این پروژه، در حال حاضر محققان دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی 15 شهر مانند لندن، پاریس، لیون، مونیخ، بیلفلد، بارسلونا، پلیماوث، هرتفوردشایر، روم، لیسون، لوزان، آنکارا و ... در آن شرکت دارند و تاکنون موفق شده اند حرف زدن، بازی کردن با لگو و توپ بازی را به این روبات که توانایی یادگیری دارد بیاموزند.

فاز اول پروژه iCub در ژانویه 2010 به پایان رسید و فاز دوم آن از ماه می 2010 آغاز شد. در طرح توسعه فاز دوم روبات که اکنون نیز ادامه دارد، دانشمندان روباتیک در تلاش برای نسخه های جدیدتری از این روبات با یک قابلیت بهتر شناختی هستند. همچنین مطالعات گسترده ای را بر روی رفتار انسان با هدف توسعه ارتباط و تعامل میان انسان و ماشین انجام می دهند. هدف این محققان، ایجاد روبات انسان نمای خودمختاری است که بتواند تجربیات جدید را بیاموزد و در برخورد با انسانها واکنشهای طبیعی نشان دهد.

طرح کنترل توجه، تحریک و عملکرد انتخابی، زبان، توانایی آموختن و ایجاد تعامل طبیعی روبات و انسان از یک سو و توسعه حسگرهای لمسی و ترانزیستورهای پیشرفته برای توسعه حرکات طبیعی تر روبات کودک از دیگر اهداف فاز دوم توسعه روبات است.

ماه گذشته، دکتر "جیمز لاو" از دپاتمان روباتیک دانشگاه آبریستویث، این روبات را به عنوان گزینه ای که می تواند مشعل المپیک 2012 لندن را حمل کند معرفی کرد. به اعتقاد این دانشمند، iCub قادر خواهد بود این وظیفه را به درستی انجام دهد.

در این راستا، خبرگزاری مهر مصاحبه ای را با "جورجو متا" (Giorgio Metta) سخنگوی پروژه روبات کودک و دانشمند موسسه تکنولوژی ایتالیا (IIT) انجام داد و نظر وی را در خصوص پیشنهاد دانشمندان انگلیسی که بر روی این روبات کار می کنند جویا شد.

خبرگزاری مهر- ماه گذشته، محققان دانشگاه آبریستویث در انگلیس اعلام کردند که iCub می تواند مشعل المپیک 2012 لندن را حمل کند. به اعتقاد شما، این روبات کودک می تواند این کار را انجام دهد و چگونه؟

جورجو متا- فکر نمی کنم که در این لحظه بتواند به روشی قابل اطمینان این کار را انجام دهد. البته همه چیز به این بستگی دارد که "حمل مشعل" در چه مفهومی استفاده شود. اگر منظور این است که روبات باید راه برود، فکر نمی کنم که این امکانپذیر باشد. اما شاید بتوان این روبات را بر روی یک وسیله چرخدار گذاشت. اگر درباره المپیک 2016 حرف می زدیم شاید تا آن زمان می توانستیم به این فکر کنیم که روبات حتی راه هم برود. تحقیق درباره راه رفتن iCub هنوز به اندازه کافی پیشرفته نیست.

* مهمترین پیام دانشمندان انگلیسی برای حمل مشعل توسط روبات کودک که در بزرگداشت "آلن ترنینگ"، بنیانگذار علوم انفورماتیک ممکن است بیان شود، چیست؟

- اینکه هوش مصنوعی هنوز یک مسئله بسیار دشوار است و هنوز به روشی کلی حل نشده است. بیش از 60 سال از زمانی که به امکان ساخت ماشینهای هوشمند فکر شده است می گذرد اما رویهم رفته هنوز راهی طولانی پیش روی دانشمندان روباتیک است.

* دانشمندان از سال 2004 تاکنون درحال مطالعه بر روی تواناییهای مختلف این روبات هستند. تکامل آن در طول این 7 سال چگونه بوده است؟ به نظر شما، درحال حاضر iCub برای اینکه بتواند مشعل را حمل کند به اندازه کافی بزرگ شده است؟

- همانطور که گفتم، iCub از بسیاری جهات بهتر شده است و برای مثال می تواند اجسام ساده را با دست بگیرد و آنها را تشخیص دهد. درحال حاضر، این روبات از یک پوست دارای حسگر برخوردار است و می تواند جملات ساده را درک کند. بنابراین فکر می کنم که این بهبود بسیار چشمگیر بوده است اما هنوز نمی توان از آن خواست که با یک مشعل در دست راه برود. راه رفتن، برنامه ای است که در تیمی از محققانی که با iCub کار می کنند آغاز شده اما هنوز برای یک عملکرد واقعی به اندازه کافی رشد نکرده است.

* نسخه ای که من در طول بازدید خود از IIT در مارس 2010 دیدم نمی توانست حرکت کند. شاید دانشمندان انگلیسی در نسخه خود به این توانایی رسیده اند...

- خیر. در واقع آنها فقط پیشنهاد داده اند که امکان حمل مشعل المپیک با این روبات وجود دارد.

* محققان شورای تحقیقات انگلیس معتقدند که در آینده، روباتها می توانند به جای حیوانات خانگی دوست انسانها شوند. به نظر شما، این ایده می تواند تحقق یابد؟

- از نظر فنی فکر می کنم که بله اینطور باشد. اما اینکه بتوان روباتهای جایگزین حیوانات خانگی را به موفقیت تجاری رساند این را نمی دانم، شاید. افراد معمولاً این شیء را شبیه به انسان دوست دارند. چه کسی می داند، شاید روباتهای به شکل حیوانات خانگی را هم دوست داشته باشند.

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