«خروسخوان» یاشار کمال در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، «خروسخوان» رمان جدید یاشار کمال، سومین کتاب از سهگانه «قصه جزیره» به شمار میرود.
این رمان حماسی روایت زندگی انسانهای پریشان و آواره از جنگی است که میکوشند جزیرهای را به موطن دوم خود بدل کنند. یاشار کمال در «خروسخوان» با زبانی بس زیبا کوششهای مردمانی را به تصویر میکشد که پس از فراز و نشیبهای بسیار، گذرشان به جزیرهای میافتد و در پی ایجاد جامعهای جدیدند.
این رمان قطور در 6 فصل تنظیم شده و از جمله آثار تحسینشده یاشار کمال به حساب میآید که مخاطبان این نویسنده در جهان از آن استقبال کردهاند.
در بخشی از این رمان میخوانیم: «بازو در بازوی هم، خیلی آرام از پلهها پایین رفتند، از پشت جمعیت گذشتند. زیبکها جلوتر از همه، پشت سرِ آنها طبالها و سُرنازنها با صدایی کرکننده و پشت سر آنها وکیلها و اهالی قصبه و ریش سفیدهای قصبات و دهات اطراف و عقبتر از همه آنها بچه و پیر و جوان... رمزی کاولاکزاده به محض اینکه سرهنگ و پویراز را بازو در بازوی هم دید ترسی که در دل داشت بیشتر و بیشتر شد. با خود گفت فهمیدم، فهمیدم این پویراز چه کاره است. وقتی به چشمهایش نگاه کردم فهمیدم که یک کار مخفی و بزرگی باید داشته باشد...»
کتاب اول و دوم این سهگانه پیشتر با نامهای «بنگر فرات خون است» و «آب خوردن مورچه» منتشر شده است.
علیرضا سیفالدینی، پیش از این جلد اول و دوم «قصه جزیره» اثر یاشار کمال، «زخمی» نوشته اردال و «عشق روزهای بلوا» نوشته احمد آلتان را ترجمه کرده دارد و به تازگی «خروسخوان» با ترجمه وی از سوی انتشارات ققنوس روانه بازار کتاب شده است.
یاشار کمال، نویسندهای است که فضای داستانهایش اکثرا در روستاهای ترکیه رخ میدهد اما همین نوع نوشتن او برای خواننده کتاب از هر ملیتی که باشد، قابل درک است و به اعتقاد بسیاری از منتقدان خواندن آثار کمال به معنای فهمیدن زندگی است.
از دیگر آثار کمال که عمدتا به فارسی ترجمه شده است میتوان به اینجه ممد، لانههای پریان، پیت حلبی، زمین آهن است و آسمان مس، علف همیشه جوان، افسانه کوتاه آقری، قهر دریا، یاغی، تنهایی، اگر ما را بکشند، درخت انار روی تپه و ستون خیمه را نام برد.
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