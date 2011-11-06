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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

رضایی انتقاد کرد:

اجرای طرح فاضلاب شهری چالوس با کندی صورت می گیرد

اجرای طرح فاضلاب شهری چالوس با کندی صورت می گیرد

چالوس - خبرگزاری مهر: فرماندار چالوس از کندی روند اجرای طرح فاضلاب شهری در این شهر ساحلی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر رضایی صبح یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان خطاب به رئیس آبفای شهری نوشهر و چالوس گفت: عملیات اجرایی این طرح که از سالهای قبل در شهر آغاز شد، بسیار کند است.

وی اظهار داشت: نکته اساسی که سهم شهرستان بوده، تاکنون در زمینه اجرای طرح فاضلاب شهری محقق و انجام نشده است.

فرماندار چالوس گفت: با توجه به ساحلی بودن منطقه و بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی نیاز است تا توجه بیشتری نسبت به اجرای این طرح شود.

رضایی از رئیس آبفای شهرستان خواست تا آخرین اقدامات صورت گرفته نسبت به این طرح را در جلسه ای دیگر گزارش دهد.

شهرستان چالوس در غرب مازندران واقع شده است.

کد مطلب 1453356

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