مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی به مهر خبر داد: زمان اعلام منابع نهایی کنکور دکتری

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی جزئیات تغییر مواد درسی کنکور دکتری، گفت: از نظر ما مواد آزمون دکتری نهایی شده است که آن را برای سازمان سنجش آموزش کشور به منظور دریافت نظرات آنان برای طراحی سوالات ارسال کردیم و در آخرین جلسه با سازمان سنجش نیز اعلام شد که اکثریت موارد مورد موافقت مسئولان قرار گرفته است.

وی از زمان اعلام عمومی مواد درسی کنکور دکتری خبر داد و گفت: احتمالاً تا دو هفته آینده این مواد درسی توسط سازمان سنجش اعلام عمومی می شود.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پشتیبانی آموزش عالی وزارت علوم، تاکنون بیش از هزار عنوان درسی مشخص شده که از این درسها باید طراحی سوال صورت گیرد.

قدیمی درباره رشته های امتحانی کنکور دکتری، گفت: رشته های امتحانی در سال گذشته 188 رشته بود که الان به حدود 240 رشته رسیده است و مواد درسی هم به بیش از 7 تا 8 برابر افزایش یافته است. طبق آیین نامه باید در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد سه درس را اعلام می کردیم ولی گروه های تخصصی در برخی رشته ها نتوانستند سه درس را اعمال کنند.

وی ادامه داد: طراحی سوالات و مواد درسی در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد است و جزئیات آن را سازمان سنجش کشور اعلام می کند که چه درسهایی از کارشناسی و چه درسهایی از کارشناسی ارشد خواهد بود.

قدیمی تاکید کرد که دو درس زبان و استعدادهای تحصیلی نیز در زمره مواد درسی کنکور دکتری قرار دارند.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پشتیبانی آموزش عالی وزارت علوم، سازمان سنجش زمانی برای برگزاری کنکور دکتری اعلام کرده است اما چون هنوز توافق کلی روی آن صورت نگرفته است هنوز مشخص نیست.