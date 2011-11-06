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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۶

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی به مهر خبر داد: زمان اعلام منابع نهایی کنکور دکتری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی به مهر خبر داد: زمان اعلام منابع نهایی کنکور دکتری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پشتیبانی آموزش عالی با اشاره به آخرین جزئیات تهیه مواد درسی کنکور دکتری از زمان اعلام عمومی این مواد توسط سازمان سنجش خبر داد و گفت: از نظر ما مواد آزمون دکتری نهایی شده و احتمالاً تا دو هفته آینده توسط سازمان سنجش اعلام عمومی می شود.

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی جزئیات تغییر مواد درسی کنکور دکتری، گفت: از نظر ما مواد آزمون دکتری نهایی شده است که آن را برای سازمان سنجش آموزش کشور به منظور دریافت نظرات آنان برای طراحی سوالات ارسال کردیم و در آخرین جلسه با سازمان سنجش نیز اعلام شد که اکثریت موارد مورد موافقت مسئولان قرار گرفته است.

وی از زمان اعلام عمومی مواد درسی کنکور دکتری خبر داد و گفت: احتمالاً تا دو هفته آینده این مواد درسی توسط سازمان سنجش اعلام عمومی می شود.
 
به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پشتیبانی آموزش عالی وزارت علوم، تاکنون بیش از هزار عنوان درسی مشخص شده که از این درسها باید طراحی سوال صورت گیرد.
 
قدیمی درباره رشته های امتحانی کنکور دکتری، گفت: رشته های امتحانی در سال گذشته 188 رشته بود که الان به حدود 240 رشته رسیده است و مواد درسی هم به بیش از 7 تا 8 برابر افزایش یافته است. طبق آیین نامه باید در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد سه درس را اعلام می کردیم ولی گروه های تخصصی در برخی رشته ها نتوانستند سه درس را اعمال کنند.
 
وی ادامه داد: طراحی سوالات و مواد درسی در حد کارشناسی و کارشناسی ارشد است و جزئیات آن را سازمان سنجش کشور اعلام می کند که چه درسهایی از کارشناسی و چه درسهایی از کارشناسی ارشد خواهد بود.
 
قدیمی تاکید کرد که دو درس زبان و استعدادهای تحصیلی نیز در زمره مواد درسی کنکور دکتری قرار دارند.
 
به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پشتیبانی آموزش عالی وزارت علوم، سازمان سنجش زمانی برای برگزاری کنکور دکتری اعلام کرده است اما چون هنوز توافق کلی روی آن صورت نگرفته است هنوز مشخص نیست.
کد مطلب 1453363

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