سخنان تکراری عبدالله صالح درباره کناره گیری/ تاکید مخالفان بر ادامه اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالله صالح رئیس جمهور دیکتاتور یمن شب گذشته به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان خطاب به مردم این کشور مدعی شد که قصد دارد در چارچوب طرح شورای همکاری خلیج فارس از قدرت کناره گیری کند.

وی در ادامه ادعاهای خود بر ضرورت انتقال مسالمت آمیز قدرت طبق قانون اساسی و برگزاری انتخابات سراسری شفاف و زودهنگام ریاست جمهوری تاکید کرد.

صالح همچنین از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست که از امنیت و ثبات یمن حمایت کنند. وی مخالفان خود را افرادی کینه ای و قانون شکن و مخل نظم و امنیت کشور توصیف و ادعا کرد که مخالفان به دنبال پیشرفت یمن نیستند.

وی در راستای سرپوش گذاشتن بر جنایات عوامل خود در سرکوب قیام مردمی یمن گفت: مخالفان از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و باعث به راه افتادن حمام خون در کشور می شوند.

دیکتاتور یمن مسئولیت برگزاری گفتگوهای ملی با مخالفان و امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس به نیابت از وی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام را به عبد ربه منصور هادی معاون خویش سپرد.

رئیس جمهور یمن پیش از این نیز 3 بار وعده داده بود طرح شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن را امضا خواهد کرد، اما هر بار در آخرین لحظات از امضای آن طفره رفته است.

از سوی دیگر مخالفان یمن وعده های عبدالله صالح مبنی بر امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران این کشور را تنها وقت کشی می دانند که طی 9 ماه گذشته (از آغاز قیام یمن تاکنون) بارها توسط صالح بیان شده است.

مردم انقلابی یمن در واکنش به ادعاهای اخیر دیکتاتور یمن بر ادامه اعتراضات تا زمان برکناری عبدالله صالح تاکید کردند.