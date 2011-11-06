مضامین عارفانه و روحبخش دعای عرفه/ برخی اعمال روز عرفه

دعای عرفه از مشهورترین دعاهاست که شامل مضامین عارفانه‎ای چون شناخت پروردگار و تضرع به درگاه لایزال خالق یکتا و بی همتاست.

دعای عرفه شامل مطالب بسیاری است از جمله شناخت خداوند و بیان صفات الهی و تجدید عهد و پیمان با پروردگار ، شناخت پیامبران و تحکیم ارتباط با آنها و توجه به آخرت و اظهار عقیده قلبی.

سیر اندیشه در آفاق جهان و یادآوری نعمت‎های بیکران الهی بر انسان و حمد و سپاس خداوند نیز از دیگر نکات موجود در دعای عرفه است.

درخواست حوائج که با درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) شروع می‎شود، تقاضای عفو، نور هدایت، رحمت، عافیت، برکت، وسعت روزی و پاداش اخروی نیز در دعای عرفه آمده است .

اعمال

براى این روز اعمال چند است اول غسل، دوم زیارت امام حسین (ع) که مقابل هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد بلکه بالاتر است و احادیث در کثرت فضیلت زیارت آن حضرت در این روز متواتر است .

سوم بعد از نماز عصر پیش از آنکه مشغول بخواندن دعاهاى عرفه شود دو رکعت نماز بجا آورد در زیر آسمان و اعتراف و اقرار کند نزد حق تعالى به گناهان خود .

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متن دعای عرفه و همچنین دستیابی به اطلاعات بیشتر در مورد این روز از طریق مفاتیح الجنان امکانپذیر است .