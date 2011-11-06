عسگری محمدیان سرمربی آسانسور مازندران در لیگ برتر کشتی شد

بهمن صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه مذاکرات خوبی با این مربی خوشنام و با تجربه مازندران صورت گرفت و دو طرف به توافق کامل رسیدند.



وی افزود: تیم پیشگامان آسانسور مازندران، نخستین سال حضورخود را در سطح اول کشتی کشور تجربه می کند و از این رو برای موفقیت بیشتر این تیم نیاز به حضور یک مربی با تجربه و بومی استان بوده است.



مدیرعامل تیم پیشگامان آسانسور مازندران ادامه داد: عسگری محمدیان نایب قهرمان المپیکهای 1988 سئول و 1992 بارسلون و نایب قهرمان جهان، با کوله باری از تجربه بهترین گزینه ای بود که پیشگامان آسانسورمی توانست هدایت این تیم را در لیگ برتر به وی بسپارد.



صفری، به کشتی گیران جذب شده تیم پیشگامان آسانسور مازندران اشاره کرد و گفت: این تیم در ترکیب این فصل خود کشتی گیران جوان را به خدمت گرفته و قصد پشتوانه سازی برای حضور پرقدرت در رقابتهای سالهای آینده دارد.



وی افزود: پیش از این مرتضی قربانی، هدایت تیم پیشگامان آسانسور مازندران را در مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور عهده داربود و البته با حضور وی، این تیم سوم لیگ شده بود.



صفری درخصوص سایر اعضای کادر فنی تیم پیشگامان آسانسور مازندران گفت: مرتضی قربانی و علی دومیرکلایی به عنوان مربی در کنار کادر فنی تیم حضور خواهند داشت.



وی یادآور شد: اسماعیل دنگسرکی به عنوان مدیر فنی و شهرام جعفری، رئیس هیئت کشتی بهشهر به عنوان سرپرست، تیم پیشگامان آسانسور مازندران را در لیگ برتر امسال همراهی می‌ کنند.