دورتموند ولفسبورگ را گلباران کرد و به رده دوم جدول رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند که در "آیدونا پارک" میزبان ولفسبورگ بود با نتیجه 5 بر یک میهمان خود را در هم کوبید و با این پیروزی به رده دوم جدول صعود کرد.

وردربرمن دیگر تیم بالانشین جدول نیز با درخشش "کلودیو پیزارو" و هت تریک او به سختی و با نتیجه 3 بر 2 از سد کلن گذشت. برمن با این پیروزی 23 امتیازی شد و به سکوی سوم جدول رده بندی بوندس‌لیگا صعود کرد.

شنبه شب همچنین گلادباخ با درخشش "مارکو ریوس" ستاره خود 2 بر یک در برلین، هرتا را مغلوب کرد. هر دو گل گلادباخ را در این بازی ریوس به ثمر رساند.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* دورتموند 5 - ولفسبورگ یک

گل‌ها: ماریوگوتزه (12 و 78)، شینجی کاگاوا (45)، سون بندر (62) و روبرت لواندوفسکی (66) برای دورتموند و الکساندر هلب (60) برای ولفسبورگ

* هرتابرلین یک - مونشن گلادباخ 2

گل‌ها: گوستاوو راموس (18) برای هرتا و مارکو ریوس (33 و 55) برای گلادباخ

* هوفنهایم یک - کایزرسلاترن یک

گل‌ها: وداد ایبچوویچ (34) برای هوفنهایم و کوئماها (74) برای کایزرسلاترن

* نورنبرگ یک - فرایبورگ 2

گل‌ها: توماس پکهارت (32) برای نورنبرگ و یان روزنتال (34) و پاپیس سیسه (90 - پنالتی) برای فرایبورگ

* وردربرمن 3 - کلن 2

گل‌ها: کلودیو پیزارو (49، 54 - پنالتی و 86) برای برمن و کریستین کلمنس (3) و لوکاس پودولسکی (44) برای کلن

اخراج: سرنو (52 - کلن)

* هامبورگ 2 - بایرلورکوزن 2

گل‌ها: آندره شورله (6) و لارس بندر (20) برای لورکوزن و هایکو وسترمن (34) و مارسل یانسن (58) برای هامبورگ

امروز در ادامه دیدارهای این هفته بایرن صدرنشین به مصاف آگسبورگ می رود و شالکه با هانوفر دیدار می کند.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 25 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- دورتموند 23 امتیاز - تفاضل گل 17+

3- وردربرمن 23 امتیاز - تفاضل گل 7+

4- مونشن گلادباخ 23 امتیاز - تفاضل گل 6+

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16- هامبورگ 10 امتیاز - تفاضل گل 10-

17- فرایبورگ 10 امتیاز - تفاضل گل 11-

18- آگسبورگ 8 امتیاز (یک بازی کمتر)