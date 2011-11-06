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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

هفته دوازدهم بوندسلیگا/

دورتموند ولفسبورگ را گلباران کرد و به رده دوم جدول رسید

دورتموند ولفسبورگ را گلباران کرد و به رده دوم جدول رسید

در ادامه هفته دوازدهم بوندس‌لیگای آلمان شنبه شب 6 دیدار برگزار شد که در یکی از مهم‌ترین دیدارها دورتموند میهمان خود ولفسبورگ را گلباران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند که در "آیدونا پارک" میزبان ولفسبورگ بود با نتیجه 5 بر یک میهمان خود را در هم کوبید و با این پیروزی به رده دوم جدول صعود کرد.

وردربرمن دیگر تیم بالانشین جدول نیز با درخشش "کلودیو پیزارو" و هت تریک او به سختی و با نتیجه 3 بر 2 از سد کلن گذشت. برمن با این پیروزی 23 امتیازی شد و به سکوی سوم جدول رده بندی بوندس‌لیگا صعود کرد.

شنبه شب همچنین گلادباخ با درخشش "مارکو ریوس" ستاره خود 2 بر یک در برلین، هرتا را مغلوب کرد. هر دو گل گلادباخ را در این بازی ریوس به ثمر رساند.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:
* دورتموند 5 - ولفسبورگ یک
گل‌ها: ماریوگوتزه (12 و 78)، شینجی کاگاوا (45)، سون بندر (62) و روبرت لواندوفسکی (66) برای دورتموند و الکساندر هلب (60) برای ولفسبورگ

* هرتابرلین یک - مونشن گلادباخ 2
گل‌ها: گوستاوو راموس (18) برای هرتا و مارکو ریوس (33 و 55) برای گلادباخ

* هوفنهایم یک - کایزرسلاترن یک
گل‌ها: وداد ایبچوویچ (34) برای هوفنهایم و کوئماها (74) برای کایزرسلاترن

* نورنبرگ یک - فرایبورگ 2
گل‌ها: توماس پکهارت (32) برای نورنبرگ و یان روزنتال (34) و پاپیس سیسه (90 - پنالتی) برای فرایبورگ

* وردربرمن 3 - کلن 2
گل‌ها: کلودیو پیزارو (49، 54 - پنالتی و 86) برای برمن و کریستین کلمنس (3) و لوکاس پودولسکی (44) برای کلن
اخراج: سرنو (52 - کلن)

* هامبورگ 2 - بایرلورکوزن 2
گل‌ها: آندره شورله (6) و لارس بندر (20) برای لورکوزن و هایکو وسترمن (34) و مارسل یانسن (58) برای هامبورگ

امروز در ادامه دیدارهای این هفته بایرن صدرنشین به مصاف آگسبورگ می رود و شالکه با هانوفر دیدار می کند.

جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 25 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- دورتموند 23 امتیاز - تفاضل گل 17+
3- وردربرمن 23 امتیاز - تفاضل گل 7+
4- مونشن گلادباخ 23 امتیاز - تفاضل گل 6+
------------------------------------------------------
16- هامبورگ 10 امتیاز - تفاضل گل 10-
17- فرایبورگ 10 امتیاز - تفاضل گل 11-
18- آگسبورگ 8 امتیاز (یک بازی کمتر)

کد مطلب 1453408

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