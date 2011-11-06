غوغاسالاری جدید صهیونیستها درباره ایران/ خصومت اوج گرفته است

در میان رسانه های صهیونیستی روزنامه هاآرتض، جروزالم پست و یدیعوت آحارنوت از چند روز قبل هیاهوی زیادی را درباره برنامه هسته ای ایران و گزارش جدید "یوکیو آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به راه انداخته اند، اما دو گزارش جداگانه ای که امروز در هاآرتض منتشر شده نشان می دهد سران رژیم صهیونیستی افکار شومی را در سر دارند.

اولین گزارش که در اصل تیتر اصلی روزنامه هاآرتض است مطلبی است که درباره مذاکرات "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر و "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره ایران تهیه شده است.

در این گزارش آمده است: لئون پانتا در تاریخ 3 اکتبر به اسرئیل سفر کرد و در این سفر با نتانیاهو، باراک و حتی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل نیز دیدار کرد. یکی از محوری ترین موضوعاتی که طرفین در این دیدارها درباره آن گفتگو کردند موضوع ایران بود.

در گذشته تل آویو متعهد شده بود که بدون کسب اجازه از واشنگتن اقدامی علیه ایران انجام ندهد، اما در دیدار اخیر نه نتانیاهو و نه ایهود باراک هیچ یک درباره این تعهد صحبت نکرده و پاسخ روشنی به پانتا در این باره ندادند.

لئون پانتا،وزیر دفاع آمریکا

به گفته مقامات آمریکایی، چندین ماه پیش از سفر پانتا به تل آویو واشنگتن متوجه شده بود که مدتی است مقامات اسرائیلی اظهارات زیادی درباره ایران و موضوع هسته ای این کشور نمی کنند. این موضوع هم در جلسات عمومی مشهود بود و هم در جلسات محرمانه دیپلماتیک قابل مشاهده بود از همین رو آمریکا تصمیم گرفت تا از تل آویو بخواهد پاسخی روشن درباره رویکرد خود در قبال ایران ارائه بدهد.

این در حالی است که در روزهای گذشته "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون این رژیم به زعم خود از نزدیک شدن زمان حمله به ایران سخن گفته بود.

اما گزارش دوم روزنامه هاآرتض با اشاره به خروج نظامیان آمریکایی ازعراق و نزدیک شدن سپردن حفظ کنترل امنیت این کشور به نیروهای عراقی آغاز شده است.

هاآرتض در ادامه می نویسد : در پایان سال جاری میلادی و با خروج کامل نیروهای امریکایی ازعراق زمان برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور نیز به پایان می رسد و بدین ترتیب اسرائیل می تواند با استفاده از آسمان عراق علیه ایران ماجراجویی کند.

این گزارش هاآرتض دارای نکاتی است که توجه به آن و همچنین در نظر گرفتن این نکته که نیروی هوایی عراق توان لازم برای مقابله با جنگنده های صهیونیستی را ندارد، می تواند گوشه های پنهان سناریوی ماجراجویانه صهیونیستها را نمایان کند.

در ماه ها و حتی سال گذشته گزارش های تائید نشده ای در رسانه های غربی مبنی بر آموزش خلبانان صهیونیستی در عراق برای حمله به ایران منتشر شده بود.

البته گزارش هایی درباره امکان استفاده رژیم صهیونیستی از آسمان کشور آذربایجان برای ماجراجویی علیه ایران نیز منتشر شده بود که مقامات آذربایجان این اخبار را تکذیب کردند.

در سالهای اخیر هرگاه که قرار بوده آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشی درباره فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران منتشر کند، رژیم صهیونیستی با غوغا سالاری و استفاده از ظرفیت های رسانه های موجود در غرب تلاش می کند تا با خطرناک جلوه دادن فعالیت ایران جوی منفی را علیه تهران بوجود بیارود و در مورد اخیر نیز برخی مقامات غربی همچون "نیکلا سارکوزی" با پیوستن به سناریوی صهیونیستها جو سنگینی را علیه ایران به راه انداخته اند اما وارد کردن موضوع عراق در این سناریو، موردی است که باید دربار آن با دقت بیشتری برخورد کرد.

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عبدالحمید بیاتی