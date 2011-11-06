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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

ترکاشوند خبر داد:

رتبه چهارم دنیا در زمینه تعداد کلنیهای زنبورعسل متعلق به ایران است

رتبه چهارم دنیا در زمینه تعداد کلنیهای زنبورعسل متعلق به ایران است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر طیور کرم ابریشم و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت: رتبه چهارم دنیا در زمینه تعداد کلنیهای زنبورعسل برای ایران است و در خصوص تولید عسل نیز رتبه خوبی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ترکاشوند شامگاه شنبه در همایش عسل و سلامت در تالار شهیدان نژادفلاح کرج افزود: ایران در خصوص تولید عسل جایگاه قابل توجهی در دنیا دارد و در این خصوص، رتبه هشتم را در دنیا داریم.

مدیرکل دفتر طیور کرم ابریشم و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: روند تولید عسل در کشور روند صعودی بوده و در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی رسیده است.

وی اضافه کرد: تشکیل نهادها در زمینه زنبورعسل اهمیت فراوانی دارد و شاهد تشکیل نهادهای مختلف در این زمینه بوده ایم که از میان آنها می توان به اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین و انجمن علمی مربوطه اشاره کرد.

این مسئول یادآور شد: این نهادها عملکرد خوبی داشته اند ضمن اینکه برغم محدودیتهای مالی، فعالیتهای خوبی صورت گرفته است.

ارتقای جایگاه زنبورداری دنبال می شود

ترکاشوند بیان کرد: برنامه های مد نظر در خصوص زنبورداری شامل مواردی از قبیل ارتقای جایگاه زنبورداری به عنوان فعالیتی مولد و اشتغالزا، افزایش تولید عسل در کشور و افزایش راندمان تولید کلنی های زنبورعسل است.

مدیرکل دفتر طیور کرم ابریشم و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی افزود: ارتقای سطح دانش فنی تولیدکنندگان و کارشناسان عرصه زنبورعسل از دیگر برنامه های مد نظر در این زمینه است.

این مسئول اضافه کرد: رویکردهای اساسی نیز در این خصوص وجود دارد و لازم است به آنها توجه شود و این امر از اهمیت فراوانی برخوردار است.

همایش عسل و سلامت جامعه با همکاری بخشها و دستگاه های ذیربط در استان البرز برگزار شده است و نمایشگاهی نیز در این زمینه برگزار می شود.

کد مطلب 1453418

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