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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

بساط دست فروشان از میدان حصارک برچیده شد

بساط دست فروشان از میدان حصارک برچیده شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر منطقه 6 شهرداری کرج، از پاکسازی میدان دانشگاه حصارک کرج و جمع آوری دستفروشان جلوی دانشگاه خبر داد.

محمدرضا صیفی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی شکایتهای مکرر شهروندان و عابرین و همچنین سد معبر عده ای از دستفروشان که موجب بر هم زدن نظم عمومی و ترافیک سنگین شده بود پاکسازی و رفع سد معبر انجام شد.
 
وی افزود: این عملیات توسط عوامل کنترل نظارت (سد معبر) و با همکاری نیروی انتظامی پاسگاه 32 حصارک بالا اجرا و نیروهای انتظامی تا پاسی از شب در میدان دانشگاه حضور دارند.
 
مدیر منطقه 6 با اشاره به کاهش حجم ترافیک در میدان دانشگاه افزود: سال های متمادی میدان دانشگاه شاهد هجوم دستفروشان بود که موجب ترافیک سنگین در این منطقه شده بود.
 
 
این مسئول بیان کرد: با کلیه عوامل خاطی که موجب سد معبر و اختلال در تردد عابرین شوند برخورد قانونی کرده و اجازه تعرض به حقوق شهروندی را به آنها نخواهیم داد. 
کد مطلب 1453433

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