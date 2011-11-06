بساط دست فروشان از میدان حصارک برچیده شد

محمدرضا صیفی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی شکایتهای مکرر شهروندان و عابرین و همچنین سد معبر عده ای از دستفروشان که موجب بر هم زدن نظم عمومی و ترافیک سنگین شده بود پاکسازی و رفع سد معبر انجام شد.

وی افزود: این عملیات توسط عوامل کنترل نظارت (سد معبر) و با همکاری نیروی انتظامی پاسگاه 32 حصارک بالا اجرا و نیروهای انتظامی تا پاسی از شب در میدان دانشگاه حضور دارند.

مدیر منطقه 6 با اشاره به کاهش حجم ترافیک در میدان دانشگاه افزود: سال های متمادی میدان دانشگاه شاهد هجوم دستفروشان بود که موجب ترافیک سنگین در این منطقه شده بود.

این مسئول بیان کرد: با کلیه عوامل خاطی که موجب سد معبر و اختلال در تردد عابرین شوند برخورد قانونی کرده و اجازه تعرض به حقوق شهروندی را به آنها نخواهیم داد.