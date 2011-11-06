توسعه کارگاه های کوچک در راور ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در جلسه هم اندیشی و بـررسی فرصـــــــتهای سرمایه گذاری و توسعه شهرستان راور گفت: عمران و آبادانی هر منطقه نیازمند برنامه ریزی و تدبیر است و باید با بسیج همه نیروها، ضمن برطرف کردن موانع، زیرساختها را آماده و بستر آبادانی را مهیا کرد.

حجت الاسلام توکلی ابراز داشت: زمین را خدا برای بندگانش وقف کرده و از آنها خواسته تا از این لطف الهی در سایه کار، حوصله، تلاش و برنامه ریزی بهره برداری کنند.

وی راور را مستعد پیشرفت و توسعه دانست و اظهار داشت: راور دارای ذخایر زیادی است که این امر راه را برای پیشرفت و توسعه هموار می کند و باید با احیاء معادن و توسعه کارگاههای کوچک و متوسط این شهرستان را در همه زمینه ها پویا کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: اعتقاد به آبادانی و عمران فقط با تکیه بر کشاورزی، اعتقاد صحیحی نیست و طبق آیات و روایات باید در صنعت و تجارت هم وارد شد.

وی با تاکید بر تنوع بازاریابی و کارآفرینی راحت تر برای کارگاههای زیر 50 نفر بیان داشت: برنامه ریزی برای احیاء و ایجاد این نوع کارگاهها باید در اولویت باشد زیرا این تجربه در دنیا جواب داده و یکی از رموز پیشرفت اقتصاد و تداوم اشتغال است.

حجت الاسلام توکلی با اشاره به اصل ریسک پذیری به عنوان یک نیاز فردی در سرمایه گذاری گفت: در شهرستان راور پول، سرمایه، نیروی انسانی خوب و مدیر وجود دارد اما آنچه کمبود آن احساس می شود، جرات و قدرت ریسک پذیری است که باید برای آن چاره ای اندیشید.

وی با اشاره به اثرات خوب شرکتهای تعاونی یادآور شد: شرکتهای تعاونی بازوی تولید و اشتغال هستند و حمایت و کمک به آنها نیز هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و باید از این فرصت مناسب نهایت استفاده شود.





