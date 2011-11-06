آموزشهای فنی و حرفه ای در شهر باوی توسعه می یابد

رحمن قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز آموزش فنی و حرفه ای ویس با سه هزار متر مربع و زیربنایی با 871 متر مربع در شهر باوی احداث شده است.

قلاوند افزود: این مرکز دارای سه کارگاه آموزشی است که طبق نظرسنجی آموزشی مقرر شده حرفه کشت گلخانه ای به روش هیدروپونیک، تعمیرکار ماشین آلات و ادوات کشاروزی و تعمیرکار خودروهای دوگانه سوختCNG به جوانان منطقه آموزش داده شود.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان تصریح کرد: برای رفع بیکاری در جامعه باید آموزشهای مهارتی توسعه یابد زیرا یکی از راه های رسیدن به پیشرفت و ترقی آموزشهای مهارتی است.



قلاوند گفت: باید فرهنگ مهارت آموزی در جامعه گسترش پیدا کند و با نهادینه شدن این فرهنگ شاهد توسعه کشور و حل مشکل بیکاری خواهیم بود.



وی بیان کرد: این مرکز در حال تجهیز است و طبق برنامه ریزی تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید و جوانان منطقه می توانند از آموزشهای رایگان آن بهره مند شوند.