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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

با برگزاری تظاهرات ؛

ایتالیایی ها خواستار استعفای برلوسکنی شدند

ایتالیایی ها خواستار استعفای برلوسکنی شدند

دهها هزار نفر روز شنبه در پایتخت ایتالیا به خیابان آمده و خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این راهپیمایی به دعوت حزب دموکراتیک ایتالیا که حزبی چپگرا و اصلی ترین حزب مخالف برلوسکنی است، برگزار شد.

مخالفان می گویند سیاستهای اقتصادی"سیلویو برلوسکنی" در عمیق تر شدن بحران بدهی های ایتالیا موثر بوده و این کشور را به مرز ورشکستگی رسانده است.

"پیر لوئیجی برسانی" رهبر حزب دموکراتیک برلوسکنی را مسئول مشکلات مالی کشور می داند و خواستار انتخابات زود هنگام در این کشور است.

وی می گوید: ایتالیا یکی از بحرانی ترین کشورها به خاطر بی لیاقتی و بی اعتبار دولت این کشور است.

آخرین نظرسنجی ها حاکی است که میزان محبوبیت این سیاستمدار ثروتمند ایتالیایی به پائین ترین میزان رسیده و درحال حاضر، تنها ۲۲ درصد از مردم این کشور از او حمایت می کنند.

تظاهر کنندگان با فریادهای خود "سیلویو بیرون برو" را سردادند.

کد مطلب 1453454

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