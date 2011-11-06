295 نفر در رامهرمز آموزش فنی و حرفه ای دیده اند

یداله سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بخش آموزش روستایی به منظور رفاه حال روستائیان و استفاده از آموزشهای فنی و حرفه ای، در رشته های خیاطی بچه گانه دوزی در روستای بنگستان و قالیبافی در روستای ابوذر و پرورش خرما و کشت کار گندم در روستا سرچشمه سفلی براساس اولویت مشاغل خانگی به تعداد 63 نفر آموزش برگزار شده است.

سلیمانی ادامه داد: در آموزشگاه های آزاد تحت پوشش نیز تاکنون تعداد 235 هزار و 985 نفرساعت معادل یک هزار و 247 نفر دوره در رشته های مختلف از قبیل: برق صنعتی، آرایش و پیرایش زنانه، طراحی و دوخت و فناوری اطلاعات آموزشهای لازم ارائه شده است.



وی گفت: تعداد 36 مورد بازرسی نظارتی و 20 مورد بازرسی تخصصی انجام و تعداد یک فقره موافقت نامه اصولی تاسیس شعبه آموزشگاه روستایی و یک فقره موافقت نامه اصولی برای تاسیس آموزشگاه کشاورزی با توجه به نیاز شهر اقدام و صادر شد.



رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای رامهرمزگفت: در آموزشهای صنعت ساختمان نیز تعداد 276 نفر در رشته های کارگر بتن ساز و بتن ریز، جوشکاری اسکلت ساختمان، برق کشی ساختمان، بنای سفت کار ساختمان، آموزشهای مهارتی را فرا گرفتند.



یداله سلیمانی اظهار کرد: در بخش آموزش ویژه زندانیان تعداد 37 نفر در زندان رامهرمز در رشته های کمک برق کار ساختمان درجه 2، کاربر نرم افزار اداری و صنایع دستی منبت کاری روی چوب و صدف آموزشهای مهارت ارائه شده را در زندان رجعت فرا گرفتند.