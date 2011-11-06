استاندار کرمانشاه از پژوهشگر برجسته کشور عیادت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی، استاندار کرمانشاه به همراه‌ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، از استاد اردشیر کشاورز از پژوهشگران، مورخان و مشاهیر برجسته کشورمان عیادت کردند.

بر اساس این گزارش، استاندار کرمانشاه با حضور در منزل این پژوهشگر نامی کشورمان، ضمن آگاهی از روند درمان و سلامت ایشان، شفای عاجل وی را از درگاه خداوند متعال خواستار شد.

استاد اردشیر کشاورز حدود یک ماه پیش بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.

از استاد اردشیر کشاورز، تالیفات گرانبها و آثار متعددی در زمینه تاریخ، فرهنگ و ادبیات استان به چاپ رسیده است.

