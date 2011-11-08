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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۶:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ویزیت رایگان سالمندان تامین اجتماعی

ویزیت رایگان سالمندان تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اعلام اینکه در صورت اجرای نظام نوین خدمات درمانی بسیاری از مشکلات بخش درمان مانند دریافت زیرمیزی و فرستادن بیماران به بخش خصوصی برطرف می‌شود گفت: امکان ویزیت رایگان بیمه‌شدگان بالاتر از 60 سال تحت پوشش این سازمان فراهم شده است.

دکتر رحمت‌الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا کنون پزشکان زیادی برای اجرای این طرح ثبت نام کرده اند، تاکید کرد: پزشکان در طرح نظام نوین خدمات درمانی شبانه روز پاسخگوی نیاز و سوالات بیمه شدگان هستند.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی گفت: در این طرح امتیاز ویژه ای برای ویزیت بیمه شدگان بالاتر از 60 سال، زنان باردار و کوکان زیر پنج سال در نظر گرفته شده است.

به گفته حافظی، فرانشیز درمان بیماران صعب العلاج نیز پلکانی است و چنانچه هزینه های درمان افزایش پیدا کند در این صورت سهم بیمار در پرداخت هزینه های درمان کمتر می‌شود.

کد مطلب 1453465

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