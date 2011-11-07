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۱۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

مستند حجاب راه رستگاری روی آنتن می‌رود

مستند حجاب راه رستگاری روی آنتن می‌رود

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در قالب آموزشهای شهروندی خبر داد و گفت: مستند حجاب راه رستگاری در سیزده قسمت 25 دقیقه ای تهیه شده است و به زودی روی آنتن می رود.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عفاف و حجاب یکی از اولویتهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری است. معتقدیم در این حوزه مهمترین بحث آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در جامعه است. به مدد این دو مقوله می توانیم در امر عفاف و حجاب به موفقیتهای چشمگیری دست یابیم. همچنین علاوه بر فرهنگسازی تلاش می کنیم با کارهای مطالعاتی مبنا و چارچوب مشخص را برای ترویج عفاف و حجاب ارائه کنیم.

وی از ساخت مستندی در مورد عفاف و حجاب خبر داد و افزود: مستند حجاب راه رستگاری در سیزده قسمت 25 دقیقه ای تهیه شده است و به زودی به روی آنتن می رود.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از ارائه آموزش عفاف و حجاب در قالب آموزشهای شهروندی خبر داد و تاکید کرد: سعی کردیم این فرهنگ را در قالب آموزشهای شهروندی ارائه کرده و در این مقوله شهروندان بیشتر با عفاف و حجاب آشنا شوند.
 

کد مطلب 1453472

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