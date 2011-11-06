18 شرکت خدمات مشاوره ای کشاورزی در گنبد فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، میردوست رضویان صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی جهادکشاورزی گنبد افزود: در برگزاری دوره های آموزش و ترویج به بهره برداریان بخش کشاورزی از توان کارشناسی این شرکتها استفاده شده است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون به هزار و 260 نفر بهره برداری بخش کشاورزی در این شهرستان آموزشهای تخصصی در زمینه کاری داده شده است.

رضویان گفت: این آموزشها در مقاطع مختلف، کاشت، داشت و برداشت محصولات زراع، باغی، بخش دام و طیور به بهره برداران بخش کشاورزی داده شد.

وی با بیان اینکه تاکنون 60 درصد از سهمیه دوره های اموزش و ترویج انجام شده است افزود: سهیمه باقی مانده نیز تا پایان سالجاری برای بهره برداران بخش کشاورزی برگزار می شود.

رئیس اداره آموزش و ترویج جهادکشاورزی گنبد کاووس از بهره برداران بخش کشاورزی خواست با حضور در دوره های آموزشی و ترویجی سطح علمی و فنی خود را افزایش داده تا راندمان تولید افزایش یابد.