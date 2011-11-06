عید قربان در جهان اسلام/ از میدان التحریر قاهره تا بازار شلوغ دمشق

در آستانه عید قربان و برگزاری نماز پرشکوه این روز حال و بسیاری از کشورهای منطقه تغییر کرده تا سردی پاییز چندان تاثیری بر دل بهاری مردم نداشته باشد.البته در این میان برخی از مردم جهان عرب با توجه به تخفیفهای خاصی که در این ایام وجود دارد، در فکر خریدهای پاییزی خود هستند.

در این تصویر مردم مصر که حضور جوانان در بین آنها بسیار چشمگیر است در گوشه ای از میدان التحریر قاهره جمع شده و در انتظار برگزاری نماز عید هستند.

در این تصویر یکی از بازارهای بزرگ شهر دمشق پایتخت سوریه دیده می شود که در آستانه عید کمی شلوغ به نظر می رسد.

این تصویر از مراسم نماز عید قربان در اندونزی گرفته شده که زنان مسلمان در حال ادای نماز می باشند. بخشی عربی پایگاه سی ان ان این عکس را منتشر کرد و نوشت: مسلمانان نقاط مختلف جهان در صبح این روز (روز عید قربان) نماز عید را به جا آورده و قربانی می کنند.

به گزارش الجزیره در این تصویر بازگشت حجاج بیت الله الحرام به منا دیده می شود. حجاج در این مرحله با ادای قربانی، خود را برای مراحل دیگر حج آماده می کنند. در گزارش الجزیره آمده است: حجاج پس از بازگشت به مزدلفه (محل اقامت خود در منا) به تدریج برای برگزاری طواف کعبه آماده می شوند.

روزنامه المستقبل لبنان نیز از شلوغی بازار شهر بعلبک در منطقه بقاع لبنان شهر خبر داد. المستقبل با اشاره به اوضاع امنیتی نه چندان آرام این منطقهدر سالهای اخیر تاکید کرد: تعطیلات عید قربان فرصت بسیار خوبی برای بازگشت رونق به شهر است.

بنابر این گزارش در نخستین شب تعطیلات عید قربان خیابانها و بازارهای شهر بعلبک بسیار شلوغ بوده به طوری که در برخی مناطق ترافیک باعث عدم حرکت خودروها برای چندین ساعت متوالی شده است.

روزنامه الاتحاد امارات نیز امروز با چاپ تصویری از یکی مراکز تجاری شهر دبی از تخفیفات ویژه فروشندگان در آستانه عید قربان خبر داد و تاکید کرد: این تخفیفها باعث افزایش جذب مشتریان و بالا رفتن 30 تا 50 درصدی میزان فروش در بازارهای امارات شده است.