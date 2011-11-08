تک قطبی شدن انتخابات به صلاح انقلاب نیست/ اصولگرایان پیروز انتخابات خواهند بود

حجت الاسلام محمد حسن ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ساختار 8+7 در جهت وحدت اصولگرایان طراحی شده است، این ساختار را برگرفته از مدل 6+5 ارزیابی کرد و گفت: در انتخابات مجلس هشتم اصولگرایان با ترکیب جبهه متحد اصولگرایان(6+5) وارد عرصه انتخابات شدند و توانستند با این سازوکار اکثریت مجلس را از آن خود کنند به همین دلیل در این دوره نیز کمیته 8+7 با محوریت جامعتین آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه به پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم امیدوارم گفت: با ساختار فعلی که اصولگرایان در پیش گرفته اند شاهد فهرست واحد در انتخابات خواهیم بود البته انتظار داریم که دوستان دیگر نیز به جبهه متحد اصولگرایان بپیوندند تا باردیگر اکثریت خانه ملت در دست اصولگرایان قرار گیرد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همچنین ورود جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) به عرصه انتخابات مجلس نهم را به فال نیک گرفت و گفت: محور فعالیت در جریان اصولگرایی بر عهده جامعتین است از این رو حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی وارد عرصه شدند تا شاهد وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم باشند ضمن آنکه تمامی اصولگرایان محوریت جامعتین را پذیرفته اند براین اساس فقط باید با محوریت جامعتین حرکت کرد.

ذاکری در ادامه با اشاره به حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم اظهار داشت: تک قطبی شدن انتخابات را به صلاح انقلاب نمی دانیم و هیچگاه حاضر نیستیم تشکلی از عرصه سیاسی حذف شود اما باید به این نکته مهم اشاره کرد که تمامی تشکل ها باید بر اساس قانون فعالیت کنند، از سوی دیگر اصلاح طلبان باید تفاوت مواضع خود را با جریان فتنه و فتنه گران مشخص کنند و اگر اعلام موضع کردند می توانند در انتخابات شرکت کنند و ما از حضور آنها در عرصه انتخابات استقبال می کنیم.

این فعال سیاسی گفت: بدون شک افرادی در جریان اصلاحات حضور دارند که مواضع خود را از جریان فتنه جدا کرده اند و می توانند در انتخابات شرکت کنند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همچنین در خصوص فعالیت جریان انحرافی گفت: اولا نباید نام آنها را جریان نامید، جریان از تفکری خاص حمایت می کند در صورتی که نیروهای انحرافی اینگونه نیستند و باید به جای جریان، گروه انحرافی نامیده شوند.

ذاکری در پایان گفت : البته گروه انحرافی برای انتخابات برنامه دارد اما نباید بصیرت مردم را نادیده گرفت، امروز مردم از بصیرت بالایی برخوردارند و به خوبی افرادی را که در خط امام و رهبری فعالیت می کنند می شناسند، با این اوصاف امیدوارم با حضور حداکثری مردم در انتخابات آتی شاهد مجلسی انقلابی، کارآمد و متعهد باشیم.