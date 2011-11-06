"اطلاعات عمومی ارباب رجوع شهرداریها" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که انتشارات"امروز و فردا" آن را منتشر کرده، برای اولین بار در کشور، با قطع جیبی و در 96 صفحه، کلیه قوانین مورد نیاز مردم در مراجعه به شهرداریهای کشور را به صورت خلاصه و عامه فهم ارائه داده است.

طرح و تحقیق این کتاب توسط علیرضا مهدی زاده، سرپرست جنوب، شرق، شمال و مرکز استان تهران خبرگزاری مهر انجام شده و تدوین آن را نیز مینا شمسی از خبرنگاران همین سرپرستی انجام داده است.

"اطلاعات عمومی ارباب رجوع شهرداریها" در شمارگان پنج هزار نسخه و با قیمت 12 هزار ریال در دسترس علاقه مندان به این قبیل کتابهاست.

در پیشگفتار این کتاب آمده است: "ازآنجا که پرداختن به تمام قوانین و مقرراتی که باید از طرف مردم و مسئولان شهری مدنظر قرار گیرد، امکان پذیر نیست، با استعانت از خداوند و بهره گیری از منابع و تألیفات ارزشمند، "راهنمای ارباب رجوع شهرداریها" با گردآوری و درج قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها تهیه و تدوین شده و پیش روی خوانندگان محترم قرار گرفته است.

این کتاب در 69 موضوع متنوع که مرتبط با مسائل جاری شهروندان در مراجعه به شهرداریهاست، تدوین شده است.

در این کتاب سعی شده تا قوانین و مقررات شهرداریها، به طور خلاصه و همه فهم، نه به صورت تخصصی و غیر قابل فهم، برای عموم مردم، عنوان شود."

انتشارات "امروز و فردا" اعلام کرده که شهرداریهای علاقه مند به تهیه این کتاب در سراسر کشور برای توزیع در میان شهروندان و ارباب رجوعشان می توانند با تلفنهای 09122920245 و 2260170 - 0291 تماس بگیرند.

در "اطلاعات عمومی ارباب رجوع شهرداریها" تعاریف و نکات مهمی از شهرداری، شهر، حقوق شهری، فرهنگ شهرنشینی، شهروند و حقوق شهروندی، وظایف شهرداریها، اراضی شهر، انواع اراضی، طرحهای شهری و انواع آن، محدوده شهری و حریم شهر، تراکم و کاربری، عوارض و انواع آن، تکالیف مالکان قبل و حین و پس از پایان احداث ساختمان، پروانه ساختمانی و انواع آن، رعایت حریمهای شهری، انواع گواهی های ساختمانی و شهرسازی، پایانکار، تکالیف مهندسان ناظر، مقررات ملی ساختمان، مجوزهای حفاری، مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله، ماده 100، مناقصه، مزایده، انعقاد پیمان، قطع درختان، صنایع و مشاغل مزاحم، آلودگی هوا، زباله و بازیافت ارائه شده است.

بخش پایانی "اطلاعات عمومی ارباب رجوع شهرداریها" نیز به اختیارات و وظایف مسکوت مانده شهرداریها در دو فاز کوتاه مدت و بلند مدت اشاره شده است.