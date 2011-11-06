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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

در حرم حضرت معصومه (س)/

اولین گردهمایی سادات طلبه برگزار می‌شود

اولین گردهمایی سادات طلبه برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز قرآن و حدیث حضرت معصومه (س) از برگزاری اولین گرد همایی بزرگ سادات طلبه در حرم این بانوی بزگوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی اظهار داشت: اولین گرد همایی بزرگ سادات طلبه شنبه ۲۱ آبان ماه همزمان با ولادت امام علی النقی الهادی (ع) با حضور مراجع، علما و طلاب سادات حوزه‌های علمیه قم در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

وی افزود: این گرد همایی با حضور ۵ هزار نفر از طلاب سادات، جمعی از استادان برجسته حوزه‌های علمیه قم و مدیران و مسولان استانی به مناسبت دهه ولایت وعید غدیرخم برگزار می‌شود.

حسینی عنوان کرد: گرد همایی سادات طلبه به همت آستانه مقدسه قم و با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی، معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه قم و موسسه خیریه آلاء برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: در پایان این گردهمایی نیز به استادان و طلاب نخبه سادات حوزه‌های علمیه قم جوایزی اهدا خواهد شد.

رئیس مرکز قرآن و حدیث حضرت معصومه (س) حسینی در پایان ابراز داشت: کلیه عوامل اجرایی این گردهمایی از سادات طلبه هستند.

کد مطلب 1453495

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