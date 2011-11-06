اصلاح و تقویت زیرساخت های فرهنگی در قروه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قروه افزود: تقویت فرهنگ‌ های بومی، ایجاد ارتباط صحیح با جوانان و نوجوانان و برخورد با عوامل ترویج فرهنگ‌ های غلط از جمله کارهایی است که باید در برنامه های شورای فرهنگ عمومی در شهرستان قروه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: دینمداری و تدین در جوانان، دانش آموزان، دانشگاهیان و عامه مردم و تقویت و ترویج فرهنگ صحیح الگوپذیری در جامعه باید نهادینه شود و فعالیت های فرهنگی ارزش و ویژگی های بارز خود را در جامعه نشان دهند تا زمینه برای جذب جوانان در این حوزه ها فراهم باشد.

فرماندار شهرستان قروه با تاکید بر برنامه ریزی شورای فرهنگ عمومی در زمینه راهکارهای جذب جوانان به مساجد گفت: هماهنگی و همراهی دستگاه های فرهنگی و دعوت از استادان برجسته در حوزه دین و فرهنگ در سطح مدارس و دانشگاه ها و مراکز آموزشی سطح اطلاعات دینی جوانان را افزایش می دهد.

فخری در پایان سخنان افزود: ضرورت های جامعه در باب فرهنگ باید در اولویت ‌کاری شورای فرهنگ عمومی قرار گیرد و تلاش شود مصوبات جلسات این شورا به سطح جامعه تسری یافته و جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا کند.

در ادامه این جلسه سایر اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان قروه نیز دیدگاه های خود را در خصوص برنامه های شورا ارائه کردند.