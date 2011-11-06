رم بالاخره طعم پیروزی را چشید/ پالرمو از سد بولونیا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته دوازدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا شنبه شب دو دیدار برگزار شد که طی آن تیمهای رم و پالرمو مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.
رم که در دو بازی گذشته خود مغلوب شده بود این بار در زمین تیم تازه وارد نوارا به برتری 2 بر صفر رسید. "پابلو اسوالدو" و "بویان کرکیچ" 2 گل جلوروسی را در این بازی به ثمر رساندند. رم با این پیروزی 14 امتیازی شد و موقتا تا رده هفتم جدول صعود کرد.
در دیگر دیدار شب گذشته پالرمو با نتیجه 3 بر یک میهمان خود بولونیا را شکست داد. پالرمو نیز با این پیروزی 16 امتیازی شد و در رده پنجم جدول رده بندی قرار گرفت.
هفته یازدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امروز و امشب با برگزاری هفت دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* اودینزه - سیهنا
* میلان - کاتانیا
* لاتزیو - پارما
* کیهوو - فیورنتینا
* سسنا - لچه
* آتلانتا - کالیاری
* ناپولی - یوونتوس
جدول رده بندی:
1- یوونتوس 19 امتیاز
2- اودینزه 18 امتیاز - تفاضل گل 8+
3- لاتزیو 18 امتیاز - تفاضل گل 7+
4- میلان 17 امتیاز
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18- نوارا 7 امتیاز (یک بازی بیشتر)
19- لچه 5 امتیاز
20- سسنا 3 امتیاز
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