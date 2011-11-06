  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

هفته یازدهم سری آ/

رم بالاخره طعم پیروزی را چشید/ پالرمو از سد بولونیا گذشت

رم بالاخره طعم پیروزی را چشید/ پالرمو از سد بولونیا گذشت

یازدهمین هفته از مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا با پیروزی تیم‌های رم و پالرمو آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته دوازدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا شنبه شب دو دیدار برگزار شد که طی آن تیم‌های رم و پالرمو مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

رم که در دو بازی گذشته خود مغلوب شده بود این بار در زمین تیم تازه وارد نوارا به برتری 2 بر صفر رسید. "پابلو اسوالدو" و "بویان کرکیچ" 2 گل جلوروسی را در این بازی به ثمر رساندند. رم با این پیروزی 14 امتیازی شد و موقتا تا رده هفتم جدول صعود کرد.

در دیگر دیدار شب گذشته پالرمو با نتیجه 3 بر یک میهمان خود بولونیا را شکست داد. پالرمو نیز با این پیروزی 16 امتیازی شد و در رده پنجم جدول رده بندی قرار گرفت.

هفته یازدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امروز و امشب با برگزاری هفت دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* اودینزه - سیه‌نا
* میلان - کاتانیا
* لاتزیو - پارما
* کیه‌وو - فیورنتینا
* سسنا - لچه
* آتلانتا - کالیاری
* ناپولی - یوونتوس

جدول رده بندی:
1-  یوونتوس 19 امتیاز
2- اودینزه 18 امتیاز - تفاضل گل 8+
3- لاتزیو 18 امتیاز - تفاضل گل 7+
4- میلان 17 امتیاز
---------------------------------------------------
18- نوارا 7 امتیاز (یک بازی بیشتر)
19- لچه 5 امتیاز
20- سسنا 3 امتیاز

کد مطلب 1453506

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها