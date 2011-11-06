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۱۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

رضائی:

کشفیات دخانیات در دهگلان 103 درصد افزایش یافت

کشفیات دخانیات در دهگلان 103 درصد افزایش یافت

دهگلان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهگلان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان کشفیات دخانیات در شهرستان دهگلان 103 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا شهرستان دهگلان بر اهتمام جدی دستگاه های مرتبط برای مقابله با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و افزود: برای کاهش و جلوگیری از قاچاق دخانیات توسط جوانان منطقه اختصاص اعتبارات بیشتر جهت اشتغالزایی آنان ضروری است.

وی با اشاره به شیطنت های استکبار جهانی و حمایت همه جانبه از عوامل و مزدوران این قضیه و تولید روزافزون مشروبات الکلی و ورود آن ازمرزها، خواستار تمهیدات لازم و کنترل دقیق مبادی ورودی و خروجی از سوی مسئولان ذیربط شد و از تلاش نیروهای امنیتی و سیاسی در کاهش قاچاق کالا در شهرستان دهگلان قدردانی کرد.

فرماندار دهگلان در ادامه اظهار داشت: در شش ماهه دوم سال 89 تعداد دو هزار و 240 پاکت انواع دخانیات توسط ماموران نیروی انتظامی شهرستان کشف و ضبط شده است که این میزان در شش ماهه اول سال جاری به بیش از چهار هزار و 500 پاکت رسیده است که این رقم 103 درصد افزایش کشفیات دخانیات قاچاق در شهرستان را نشان می دهد.

رضایی در پایان خواستار جلب مشارکت و همراهی مردم برای برخورد با پدیده قاچاق کالا به ویژه سیگار شد و افزود: دستگاه های دولتی به تنهایی نمی توانند در این حوزه به موفقیت قابل توجهی دست یابند و انتظار می رود که مردم نیز در راستای برخورد با این پدیده مخرب و خطرناک که نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه در بخش های اجتماعی و حتی امنیتی نیز آثار مخربی را برای کشور در پی دارد، مشارکت کنند.

کد مطلب 1453512

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