فرهنگ برخورد با ارباب روجوع در ادارات دولتی کردستان متحول شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در دیدار با اعضای مجامع و اتحادیه های امور صنفی استان کردستان با بیان این مطلب گفت: بیش از یکسال است که در جلسات و دیدارهای مختلف با مدیران استان، احساس مسئولیت در برابر مردم و بررسی مشکلات آنان با دید حل مسائل را متذکر شده ایم اما متاسفانه تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اداری مردم به راحتی و با اندکی احساس مسئولیت قابل حل است، ادامه داد: متاسفانه برخی مدیران میانی و کارشناسان اداری توجهی به این مهم ندارند که از مردم و به خصوص اصناف و سایر افرادی که در جامعه حضور بیشتری دارند انتظار داریم در شناسایی اینگونه افراد ما را یاری کنند.

استاندار کردستان بیان کرد: مردم عزیز اطمینان داشته باشند که اصلاح ساختار اداری در دستور کار مدیریت ارشد استان کردستان قرار دارد و با هر مدیر و کارشناسی که خود را با روح شعارهای دولت مردمی هماهنگ و همراه نکند و خدمت بی منت و در کمال احترام را به مردم ارائه ندهد، با قاطعیت برخورد می کنیم.

شهبازی همچنین از شهرداری های استان خواست در حد امکان و تا جایی که قوانین و مقررات اجازه می دهند با مردم و به خصوص مجامع و اتحادیه های اصناف همکاری کرده تا زمینه برای توسعه و تقویت فضای کسب و کار در استان فراهم شود.

گاز کشی شهرک صنعتی سنندج، تخفیف در حق بیمه کارگران صنف نانوایان و حروفچینان از جمله مواردی بود که از سوی اتحادیه های صنفی استان مطرح و استاندار نیز طی تماس با مدیران مربوطه خواستار رفع این مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن شد.