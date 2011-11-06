کوتاهی در تقویت خانواده در شان کشور اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی صبح یکشنبه در اولین نشست ستاد گرامیداشت روز ملی خانواده استان تاکید کرد: باید هدف اصلی از اجرای برنامه درروز ملی خانواده، تحکیم بنیان خانواده و عظمت خانواده مدنظر باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با نزدیک شدن به ایام محرم و صفر و انتخابات بحث بصیرت افزایی با رویکرد دینی توسط سازمان تبلیغات اسلامی استان پیگیری شود.

کارگاه آموزشی ارتباط با فرزندان، آموزش شبکه خوشه ای، تبلیغی و ترویجی مسائل حقوقی، کار گاه آموزشی برای تشکل های دینی، پشتیبانی و مراقبت از خانواده های جوان ( سربازان )، برنامه هایی با نگاه تربیتی و اجتماعی در حوزه بانوان از برنامه های پیشنهادی در این نشست بود.

برگزاری مراسم معنوی برای خانواده زندانیان ، معرفی خانواده های نمونه و موفق، طراحی و ساخت وبلاگ ورود به فضای مجازی برای اطلاع رسانی و تنویر افکار، ارسال پیامک های آموزشی برای خانواده ها، اجرای طرح آموزشی خانواده ( 38 ساعته ) در دستگاهها، را اندازی مرکز مشاوره، مسابقه وبلاگ نویسی و ... از برنامه های پیشنهادی بود که توسط دستگاههای مدعو در این نشست اعلام شد.