به گزارش خبرگزاری مهر لطف الله فروزنده دهکردی درباره وضعیت نیروهای وزارتخانه های ادغامی اظهارداشت: نیروی مازاد افرادی هستند که پست آنها پس از ادغام حذف شده و ماموریت آنها در هم ادغام شده است، به طور طبیعی چند راهکار برای رفع چنین مشکلی و استفاده بهینه از تمام نیروها داریم.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور انتقال نیروهای وزارتخانه های ادغامی به سایر دستگاه‌ها را یکی از راهکارهای پیشنهادی دولت عنوان کرد و افزود: یکی از برنامه ها این است که از آنها در دستگاه‌های دیگر استفاده کنیم و راهکار دیگر این است که به بخش خصوصی منتقل شوند.

وی در ادامه به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: راهکار دیگر این است که بخشی از این خدمات را به خود اینها داده و در قالب شرکت تعاونی، دولت از اینها خرید خدمت کند.

فروزنده، راه حل دیگر دولت برای حل مشکل نیروهایی که در وزارتخانه های ادغامی پست آنها حذف شده است را بازنشستگی و بازخریدی عنوان کرد و افزود: ما معتقدیم باید با رعایت کرامت انسانی به مسائل زندگی کارمندان توجه کنیم و به طور یقین قائل به تعدیل نیروی انسانی نیستیم اما باید از ظرفیت نیروی انسانی به این اشکال استفاده کنیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: ما این راهکارها را برای رفع مشکل کارمندانی که وزارتخانه های آنها در هم ادغام شده است، پیش بینی کرده ایم و هم اکنون نیز مراحل ادغام در این وزارتخانه ها روال عادی خود را طی می کند.